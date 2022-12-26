Wizz Air поєднає столицю Сербії з 5 містами Європи: куди можна буде полетіти

26 грудня 2022, 18:00
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Джерело:

Wizz Air

Авіакомпанії постійно відкривають нові рейси. Угорський лоукостер Wizz Air – не виняток!

Нові рейси з Белграда в Європу

Так, Wizz Air наступного року поєднає столицю Сербії з 5 європейськими містами. Про нові напрямки читайте далі.

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Авіаперевізник планує поєднати Белград і Закінтос, Лісабон, Мілан, Берлін та Копенгаген.

  • Белград – Закінтос (Греція) з 1 серпня, двічі на тиждень;
  • Белград – Лісабон (Португалія) з 1 серпня, двічі на тиждень;
  • Белград – Мілан Бергамо (Італія) з 26 вересня, 5 раз на тиждень;
  • Белград – Берлін Бранденбург (Німеччина) з 31 липня, 4 рази на тиждень;
  • Белград – Копенгаген (Данія) з 31 липня, 4 рази на тиждень.

Нові рейси з Белграда в Європу / Фото Wizz Air

Увага!  Квитки на нові напрямки можна купити на офіційному сайті Wizzair.com. Для пошуку квитків зручно користуватися календарем цін на місяць: wizzair.com/uk-ua/rejsi/rozklad. Також можна скористатися зручним пошуком kiwi.com.

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Автор: Марта Касіянчук