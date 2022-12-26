Wizz Air поєднає столицю Сербії з 5 містами Європи: куди можна буде полетіти

Авіакомпанії постійно відкривають нові рейси. Угорський лоукостер Wizz Air – не виняток!

Нові рейси з Белграда в Європу

Так, Wizz Air наступного року поєднає столицю Сербії з 5 європейськими містами. Про нові напрямки читайте далі.

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Авіаперевізник планує поєднати Белград і Закінтос, Лісабон, Мілан, Берлін та Копенгаген.

Белград – Закінтос (Греція) з 1 серпня, двічі на тиждень;

(Греція) з 1 серпня, двічі на тиждень; Белград – Лісабон (Португалія) з 1 серпня, двічі на тиждень;

(Португалія) з 1 серпня, двічі на тиждень; Белград – Мілан Бергамо (Італія) з 26 вересня, 5 раз на тиждень;

(Італія) з 26 вересня, 5 раз на тиждень; Белград – Берлін Бранденбург (Німеччина) з 31 липня, 4 рази на тиждень;

(Німеччина) з 31 липня, 4 рази на тиждень; Белград – Копенгаген (Данія) з 31 липня, 4 рази на тиждень.

Нові рейси з Белграда в Європу / Фото Wizz Air

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