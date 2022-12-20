Нові рейси Wizz Air з Європи та Близького сходу

За останні два дні Wizz Air оголосив про відкриття нових рейсів з Польщі, Іспанії, Франції, Великої Британії, Саудівської Аравії, ОАЕ та Кувейту. Про це повідомила пресслужба авіаперевізника.

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Перелік нових авіарейсів:

Варшава (Польща) – Севілья (Іспанія) з 1 травня 2 рази на тиждень;

з 1 травня 2 рази на тиждень; Абу-Дабі (ОАЕ) – Медіна (Саудівська Аравія) з 15 лютого щодня;

з 15 лютого щодня; Відень (Австрія) – Більбао (Іспанія) з 6 червня 2 рази на тиждень;

з 6 червня 2 рази на тиждень; Відень (Австрія) – Кувейт (Кувейт) з 3 червня 2 рази на тиждень;

з 3 червня 2 рази на тиждень; Лондон Гатвік – Ніцца (Франція) з 26 березня щодня.

Усі нові рейси почнуть виконувати у 2023 році: деякі з них наприкінці весни, інші – вже влітку.

Нові напрямки Wizz Air / Фото Wizz Air

Увага! Квитки на нові напрямки можна купити на офіційному сайті Wizzair.com. Для пошуку квитків зручно користуватися календарем цін на місяць: wizzair.com/uk-ua/rejsi/rozklad. Також можна скористатися зручним пошуком kiwi.com.

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