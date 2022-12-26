Нові рейси з Белграда в Європу
Так, Wizz Air наступного року поєднає столицю Сербії з 5 європейськими містами. Про нові напрямки читайте далі.
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Авіаперевізник планує поєднати Белград і Закінтос, Лісабон, Мілан, Берлін та Копенгаген.
- Белград – Закінтос (Греція) з 1 серпня, двічі на тиждень;
- Белград – Лісабон (Португалія) з 1 серпня, двічі на тиждень;
- Белград – Мілан Бергамо (Італія) з 26 вересня, 5 раз на тиждень;
- Белград – Берлін Бранденбург (Німеччина) з 31 липня, 4 рази на тиждень;
- Белград – Копенгаген (Данія) з 31 липня, 4 рази на тиждень.
Нові рейси з Белграда в Європу / Фото Wizz Air
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