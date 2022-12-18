Аеропорт Мюнхена анонсував надсучасну систему безпеки
Пасажирам більше не буде потрібно діставати з валіз місткості з рідинами або комп'ютерну техніку. Це стало можливим після модернізації системи контролю перед вильотом в аеропорту Мюнхена. Річ у тім, що його обладнали надсучасними сканерами ручної поклажі.
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Нове обладнання, яке працює за технологією комп'ютерної томографії, дозволяє працівникам летовища побачити речі у валізах в тривимірному вигляді. Тому діставати щось з ручної поклажі потрібно буде у випадку, якщо система вкаже на необхідність проведення додаткової перевірки працівниками служби безпеки.
За допомогою нових сканерів співробітники безпеки зможуть бачити речі пасажирів в тримірному вигляді / Фото аеропорт Мюнхен
Крім того, спеціальна конструкція зони перед сканерами дозволяє готувати речі до контролю одразу 4 пасажирам. Якщо один з мандрівників буде довго готувати валізу на перевірку, то інший зможе випередити його та піти першим на пункт контролю. Така технологія зменшить черги завдяки тому, що контроль зможе проходити більша кількість пасажирів.
Новий сканер ручної поклажі застосовує технологію комп'ютерної томографії / Фото аеропорт Мюнхен
Підготовка до модернізації вже розпочалась. Роботи з облаштування нових пунктів контролю стартують спочатку у терміналі 2 у січні 2023 року, а у терміналі 1 – у першому кварталі 2023 року.
Нові пункти контролю на авіаційну безпеку в аеропорту Мюнхен / Фото аеропорт Мюнхен
Слід зауважити, що аеропорт Мюнхена стане першим німецьким аеропортом, який майже повністю перейде на сучасні технології безпеки пасажирів.