Аеропорт Мюнхена анонсував надсучасну систему безпеки

Пасажирам більше не буде потрібно діставати з валіз місткості з рідинами або комп'ютерну техніку. Це стало можливим після модернізації системи контролю перед вильотом в аеропорту Мюнхена. Річ у тім, що його обладнали надсучасними сканерами ручної поклажі.

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