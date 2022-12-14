Так, нещодавно авіаперевізник анонсував 6 рейсів з Албанії, а тепер Wizz Air оголосив про старт 5 нових напрямків, які сполучатимуть Грузію з низкою європейських міст. Їхній запуск намічено на початок літа 2023 року.

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5 нових рейсів з Грузії від Wizz Air

Угорський лоукостер повідомив про відкриття пʼяти нових рейсів з Грузії. Ці напрямки з’єднають Кутаїсі (друге за величиною місто Грузії) і 5 міст Європи. Відтак, уже з червня наступного року літаки Wizz Air літатимуть до Гамбурга Познані, Брюсселя, Франкфурта і Мадрида.

Деталі нових авіамаршрутів з Грузії

Кутаїсі – Гамбург (Німеччина) з 2 червня;

Кутаїсі – Познань (Польща) з 3 червня;

Кутаїсі – Брюссель Шарлеруа (Бельгія) з 3 червня;

Кутаїсі – Франкфурт Хан (Німеччина) з 1 червня;

Кутаїсі – Мадрид (Іспанія) з 4 червня.

З Кутаїсі і до кожного з європейських міст заплановано по 2 рейси на тиждень.

Квитки на нові напрямки можна купити на сайті Wizzair.com. Так, наприклад, переліт з Кутаїсі до польської Познані обійдеться у 259 ларі (приблизно 3550 гривень).



Рейси Wizz Air з Грузії до Європи / Фото фейсбук Wizz Air