Ryanair запускає 6 нових рейсів з Польщі та Румунії
Лоукостер поєднає Краків з Варною, а також Ясси та Клуж-Напоку з Міланом, Дубліном, Парижем та Брюсселем. Деталі нових напрямків – читайте далі!
Зауважте Український SkyUp відкриє авіакомпанію в Європі: з'явилися нові деталі
- Краків – Варна (Болгарія) – з 2 липня, двічі на тиждень;
- Ясcи – Мілан Бергамо (Італія) – з 26 березня, п'ять разів на тиждень;
- Ясcи – Дублін (Ірландія) – з 26 березня, двічі на тиждень;
- Клуж-Напока – Мілан Бергамо (Італія) – з 26 березня, щодня;
- Клуж-Напока – Париж Бове (Франція) – з 26 березня, чотири рази на тиждень;
- Клуж-Напока – Брюссель Шарлеруа (Бельгія) – з 26 березня, чотири рази на тиждень.
Квитки можна придбати на офіційному сайті авіакомпанії ryanair.com, а також пошукати вигідні пропозиції на kiwi.com.
Приклади бронювань:
Приклад бронювання авіаквитків Краків – Варна на 2 липня 2023 року / Скриншот із сайту Ryanair
Нові рейси від Ryanair по Європі
- Ліверпуль – Ібіца;
- Ліверпуль – Мадрид;
- Борнмут – Каркассонн;
- Брістоль – Марсель;
- Фаро – Ексетер;
- Единбург – Борнмут;
- Ліверпуль – Шеннон;
- Палермо – Парма;
- Порту – Брістоль;
- Біллунд – Берлін;
- Корк – Тревізо.
Wizz Air також відкриває нові рейси
Угорська бюджетна авіакомпанія Wizz Air відкриває 2 нові рейси з Тель-Авіва. Лоукостер полетить до Барселони та Сучави з початку 2023 року, з 9 січня.
Раніше Wizz Air ще анонсував 7 нових рейсів, які стануть доступними для пасажирів з початку 2023 року. У планах авіакомпанії – сполучити міста Польщі з Іспанією та Італією, Францію з Англією, Вірменію з Італією та Узбекистаном, а також з ОАЕ.