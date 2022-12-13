Ryanair запускає 6 нових рейсів з Польщі та Румунії

Лоукостер поєднає Краків з Варною, а також Ясси та Клуж-Напоку з Міланом, Дубліном, Парижем та Брюсселем. Деталі нових напрямків – читайте далі!

Зауважте Український SkyUp відкриє авіакомпанію в Європі: з'явилися нові деталі

Краків – Варна (Болгарія) – з 2 липня, двічі на тиждень;

(Болгарія) – з 2 липня, двічі на тиждень; Ясcи – Мілан Бергамо (Італія) – з 26 березня, п'ять разів на тиждень;

(Італія) – з 26 березня, п'ять разів на тиждень; Ясcи – Дублін (Ірландія) – з 26 березня, двічі на тиждень;

(Ірландія) – з 26 березня, двічі на тиждень; Клуж-Напока – Мілан Бергамо (Італія) – з 26 березня, щодня;

(Італія) – з 26 березня, щодня; Клуж-Напока – Париж Бове (Франція) – з 26 березня, чотири рази на тиждень;

(Франція) – з 26 березня, чотири рази на тиждень; Клуж-Напока – Брюссель Шарлеруа (Бельгія) – з 26 березня, чотири рази на тиждень.

Квитки можна придбати на офіційному сайті авіакомпанії ryanair.com, а також пошукати вигідні пропозиції на kiwi.com.

Приклади бронювань:

Приклад бронювання авіаквитків Краків – Варна на 2 липня 2023 року / Скриншот із сайту Ryanair

Нові рейси від Ryanair по Європі

Крім того, авіаперевізник відкриє низку інших рейсів по Європі, зокрема:

Ліверпуль – Ібіца;

Ліверпуль – Мадрид;

Борнмут – Каркассонн;

Брістоль – Марсель;

Фаро – Ексетер;

Единбург – Борнмут;

Ліверпуль – Шеннон;

Палермо – Парма;

Порту – Брістоль;

Біллунд – Берлін;

Корк – Тревізо.

Wizz Air також відкриває нові рейси

Угорська бюджетна авіакомпанія Wizz Air відкриває 2 нові рейси з Тель-Авіва. Лоукостер полетить до Барселони та Сучави з початку 2023 року, з 9 січня.

Раніше Wizz Air ще анонсував 7 нових рейсів, які стануть доступними для пасажирів з початку 2023 року. У планах авіакомпанії – сполучити міста Польщі з Іспанією та Італією, Францію з Англією, Вірменію з Італією та Узбекистаном, а також з ОАЕ.