Авіаперевізник планує відкрити нові рейси на початку 2023 року. Про це повідомили у пресслужбі Wizz Air.

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Деталі нових авіарейсів

Барселона (Іспанія) – Тель-Авів (Ізраїль ) : почнуть виконувати з 9 січня 2023 року 4 рази на тиждень – щопонеділка, середи, п'ятниці та неділі;

(Іспанія) – (Ізраїль : почнуть виконувати з 9 січня 2023 року 4 рази на тиждень – щопонеділка, середи, п'ятниці та неділі; Сучава (Румунія) – Тель-Авів (Ізраїль): з 9 січня двічі на тиждень – щопонеділка і п'ятниці.

Wizz Air відкриє 2 нові рейси з Тель-Авіва в Сучаву та Барселону / Фото з фейсбуку Wizz Air

Де купити квитки на нові рейси?

Квитки на нові напрямки можна купити на офіційному сайті Wizzair.com.

Також для пошуку квитків зручно користуватися календарем цін на місяць: wizzair.com/uk-ua/rejsi/rozklad. Ще можна скористатися зручним пошуком kiwi.com.

Приклади бронювань на рейс Сучава – Тель-Авів / Скриншот із сайту авіакомпанії

Куди літатиме Wizz Air з 2023 року: інші нові авіарейси

Раніше Wizz Air анонсував 7 нових рейсів, які стануть доступними для пасажирів з початку 2023 року. У планах авіакомпанії – сполучити міста Польщі з Іспанією та Італією, Францію з Англією, Вірменію з Італією та Узбекистаном, а також з ОАЕ.

Малага (Іспанія) – Краків (Польща) з 11 січня 2023 року

(Іспанія) – (Польща) з 11 січня 2023 року Малага (Іспанія) – Гданськ (Польща) з 10 січня 2023 року

(Іспанія) – (Польща) з 10 січня 2023 року Ліон (Франція) – Лондон (Англія) з 10 січня 2023 року

(Франція) – (Англія) з 10 січня 2023 року Верона (Італія) – Познань (Польща) з 14 січня 2023 року

(Італія) – (Польща) з 14 січня 2023 року Верона (Італія) – Гданськ (Польща) з 14 січня 2023 року

(Італія) – (Польща) з 14 січня 2023 року Єреван (Вірменія) – Венеція (Італія) з 12 січня 2023 року

(Вірменія) – (Італія) з 12 січня 2023 року Ташкент (Узбекистан) – Абу-Дабі (ОАЕ) з 25 січня 2023 року

Цікаво! Іноземці вже активно обирають певні напрямки, й бронюють їх для подорожей у 2023 році. Так, американська корпорація AMEX назвала 10 найпопулярніших таких туристичних напрямків.