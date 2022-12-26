Новые рейсы из Белграда в Европу

Так, Wizz Air в следующем году объединит столицу Сербии с 5 европейскими городами. О новых направлениях читайте дальше.

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Авиаперевозчик планирует объединить Белград и Закинтос, Лиссабон, Милан, Берлин и Копенгаген.

  • Белград – Закинтос (Греция) с 1 августа, дважды в неделю;
  • Белград – Лиссабон (Португалия) с 1 августа, дважды в неделю;
  • Белград – Милан Бергамо (Италия) с 26 сентября, 5 раз в неделю;
  • Белград – Берлин Бранденбург (Германия) с 31 июля, 4 раза в неделю;
  • Белград – Копенгаген (Дания) с 31 июля, 4 раза в неделю.

Нові рейси з Белграда в Європу / Фото Wizz Air