Новые рейсы из Белграда в Европу

Так, Wizz Air в следующем году объединит столицу Сербии с 5 европейскими городами. О новых направлениях читайте дальше.

Читайте также Wizz Air открывает новые рейсы в Европе и на Ближнем Востоке: куда будет летать

Авиаперевозчик планирует объединить Белград и Закинтос, Лиссабон, Милан, Берлин и Копенгаген.

Белград – Закинтос (Греция) с 1 августа, дважды в неделю;

(Греция) с 1 августа, дважды в неделю; Белград – Лиссабон (Португалия) с 1 августа, дважды в неделю;

(Португалия) с 1 августа, дважды в неделю; Белград – Милан Бергамо (Италия) с 26 сентября, 5 раз в неделю;

(Италия) с 26 сентября, 5 раз в неделю; Белград – Берлин Бранденбург (Германия) с 31 июля, 4 раза в неделю;

(Германия) с 31 июля, 4 раза в неделю; Белград – Копенгаген (Дания) с 31 июля, 4 раза в неделю.

Нові рейси з Белграда в Європу / Фото Wizz Air