Так, угорський лоукостер Wizz Air оголосив про відкриття 6 нових напрямків. Мовиться про рейси зі столиці Албанії Тирани до двох польських міст та чотирьох міст Італії. Літаки почнуть курсувати влітку 2023 року.
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6 нових авіарейсів Wizz Air
- Тирана – Гданськ (Польща) з 6 липня 2023 року
- Тирана – Познань (Польща) з 4 липня 2023 року
- Тирана – Трієст (Італія) з 3 липня 2023 року
- Тирана – Неаполь (Італія) з 3 липня 2023 року
- Тирана – Бриндізі (Італія) з 3 липня 2023 року
- Тирана – Калабріа (Італія) з 3 липня 2023 року
З Албанії до Польщі та італійського Трієста літаки Wizz Air літатимуть двічі на тиждень. А ось рейси до Неаполя, Бриндізі, і Калабрії заплановані три рази на тиждень.
Квитки на нові напрямки можна придбати на сайті Wizzair.com. Вартість перельоту в одну сторону становить приблизно 60 – 70 євро.
Нові авіарейси Wizz Air на літо 2023 року / Фото twitter