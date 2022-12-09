Так, угорський лоукостер Wizz Air оголосив про відкриття 6 нових напрямків. Мовиться про рейси зі столиці Албанії Тирани до двох польських міст та чотирьох міст Італії. Літаки почнуть курсувати влітку 2023 року.

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6 нових авіарейсів Wizz Air

Тирана – Гданськ (Польща) з 6 липня 2023 року

Тирана – Познань (Польща) з 4 липня 2023 року

Тирана – Трієст (Італія) з 3 липня 2023 року

Тирана – Неаполь (Італія) з 3 липня 2023 року

Тирана – Бриндізі (Італія) з 3 липня 2023 року

Тирана – Калабріа (Італія) з 3 липня 2023 року

З Албанії до Польщі та італійського Трієста літаки Wizz Air літатимуть двічі на тиждень. А ось рейси до Неаполя, Бриндізі, і Калабрії заплановані три рази на тиждень.

Квитки на нові напрямки можна придбати на сайті Wizzair.com. Вартість перельоту в одну сторону становить приблизно 60 – 70 євро.

Нові авіарейси Wizz Air на літо 2023 року / Фото twitter