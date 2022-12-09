Як зауважили у пресслужбі авіакомпанії її офіційно зареєструють у ЄС під брендом перевізника. Рейси хочуть здійснювати з аеропортів, розташованих найближче до кордону з Україною.

Читайте також Ще +6 авіарейсів Європою: Wizz Air анонсував відкриття нових напрямків

Це буде офіційно зареєстрована в ЄС компанія під брендом SkyUp. Зараз ми на етапі узгодження вимог з європейським регулятором та отримання сертифіката експлуатанта. Про початок роботи компанії ми обов'язково додатково повідомимо,

– відзначили у SkyUp.

Також команда планує розвивати нову авіакомпанію за схожою моделлю зі SkyUp Airlines, поєднуючи чартерні та регулярні рейси.

У пресслужбі додали, що про конкретні напрямки повідомлять згодом, після їх затвердження з усіма компетентними органами та отримання відповідних дозволів. При цьому наголосили, що вже точно планують польотну програму, зокрема з урахуванням найближчих до українських кордонів аеропортів для зручності українців.

Як відомо, спершу нова компанія буде виконувати перельоти з країн Балтії, Молдови, Румунії, Польщі, Чехії та Словаччини. Не виключено, що будуть також польоти з Австрії та Німеччини.

Основну частку маршрутів складуть традиційні туристичні напрямки, такі як Туреччина та Єгипет, а також екзотичні – такі як Танзанія.