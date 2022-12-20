Wizz Air відкриває нові рейси в Європі та на Близькому сході: куди літатиме
20 грудня 2022, 20:11Читать новость на русском
Джерело:Lowcostavia
Угорська бюджетна авіакомпанія Wizz Air вирішила розширити географію польотів. Цього разу з Європи та Близького сходу.
Нові рейси Wizz Air з Європи та Близького сходу
За останні два дні Wizz Air оголосив про відкриття нових рейсів з Польщі, Іспанії, Франції, Великої Британії, Саудівської Аравії, ОАЕ та Кувейту. Про це повідомила пресслужба авіаперевізника.
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Перелік нових авіарейсів:
- Варшава (Польща) – Севілья (Іспанія) з 1 травня 2 рази на тиждень;
- Абу-Дабі (ОАЕ) – Медіна (Саудівська Аравія) з 15 лютого щодня;
- Відень (Австрія) – Більбао (Іспанія) з 6 червня 2 рази на тиждень;
- Відень (Австрія) – Кувейт (Кувейт) з 3 червня 2 рази на тиждень;
- Лондон Гатвік – Ніцца (Франція) з 26 березня щодня.
Усі нові рейси почнуть виконувати у 2023 році: деякі з них наприкінці весни, інші – вже влітку.
Нові напрямки Wizz Air / Фото Wizz AirУвага! Квитки на нові напрямки можна купити на офіційному сайті Wizzair.com. Для пошуку квитків зручно користуватися календарем цін на місяць: wizzair.com/uk-ua/rejsi/rozklad. Також можна скористатися зручним пошуком kiwi.com.
Останні авіановини:
- Нещодавно Wizz Air анонсував 6 рейсів з Албанії, а тепер оголосив про старт 5 нових напрямків, які сполучатимуть Грузію з низкою європейських міст. Їхній запуск намічено на початок літа 2023 року.
- Також угорська бюджетна авіакомпанія Wizz Air відкриває 2 нові рейси з Тель-Авіва. Лоукостер полетить до Барселони та Сучави. Ще угорський авіаперевізник Wizz Air оголосив ще про кілька нових напрямків з італійського Рима.
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