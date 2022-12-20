Новые рейсы Wizz Air из Европы и Ближнего Востока
За последние два дня Wizz Air объявил об открытии новых рейсов из Польши, Испании, Франции, Великобритании, Саудовской Аравии, ОАЭ и Кувейта. Об этом сообщила пресс-служба авиаперевозчика.
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Список новых авиарейсов:
- Варшава (Польша) – Севилья (Испания) с 1 мая 2 раза в неделю;
- Абу-Даби (ОАЭ) – Медина (Саудовская Аравия) с 15 февраля ежедневно;
- Вена (Австрия) – Бильбао (Испания) с 6 июня 2 раза в неделю;
- Вена (Австрия) – Кувейт (Кувейт) с 3 июня 2 раза в неделю;
- Лондон Гатвик – Ницца (Франция) с 26 марта ежедневно.
Все новые рейсы начнут выполнять в 2023 году: некоторые из них в конце весны, другие уже летом.
Новые направления Wizz Air / Фото Wizz Air
Последние авиановости:
- Недавно Wizz Air анонсировал 6 рейсов из Албании, а теперь объявил о старте 5 новых направлений, соединяющих Грузию с рядом европейских городов. Их запуск намечен на начало лета 2023 года.
- Также венгерская бюджетная авиакомпания Wizz Air открывает 2 новых рейса из Тель-Авива. Лоукостер улетит в Барселону и Сучаву. Еще венгерский авиаперевозчик Wizz Air объявил еще несколько новых направлений из итальянского Рима.
- Ирландский лоукостер Ryanair в 2023 году запустит 6 новых рейсов. Они будут осуществляться из Польши и Румынии.
- Летом 2022 года украинский авиаперевозчик SkyUp Airlines сообщил о намерениях открытия отдельной авиакомпании. Сейчас стало известно, что она будет на территории Европейского союза.
- Аэропорт Мюнхена анонсировал масштабную модернизацию системы контроля перед вылетом. Пассажирам больше не потребуется извлекать из чемоданов емкости с жидкостями или компьютерную технику.
- В Европейском союзе разрешат авиакомпаниям использовать технологии 5G на борту самолетов. Это позволит пассажирам использовать Интернет с максимальной скоростью.