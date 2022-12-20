Новые рейсы Wizz Air из Европы и Ближнего Востока

За последние два дня Wizz Air объявил об открытии новых рейсов из Польши, Испании, Франции, Великобритании, Саудовской Аравии, ОАЭ и Кувейта. Об этом сообщила пресс-служба авиаперевозчика.

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Список новых авиарейсов:

Варшава (Польша) – Севилья (Испания) с 1 мая 2 раза в неделю;

с 1 мая 2 раза в неделю; Абу-Даби (ОАЭ) – Медина (Саудовская Аравия) с 15 февраля ежедневно;

с 15 февраля ежедневно; Вена (Австрия) – Бильбао (Испания) с 6 июня 2 раза в неделю;

с 6 июня 2 раза в неделю; Вена (Австрия) – Кувейт (Кувейт) с 3 июня 2 раза в неделю;

с 3 июня 2 раза в неделю; Лондон Гатвик – Ницца (Франция) с 26 марта ежедневно.

Все новые рейсы начнут выполнять в 2023 году: некоторые из них в конце весны, другие уже летом.

Новые направления Wizz Air / Фото Wizz Air

Внимание! Билеты на новые направления можно купить на официальном сайте Wizzair.com. Для поиска билетов удобно пользоваться календарем цен в месяц: wizzair.com/ru-ua/rejsi/rozklad. Также можно использовать удобный поиск kiwi.com.

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