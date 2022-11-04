Так, бюджетний угорський авіаперевізник Wizz Air анонсував 7 нових рейсів, які стануть доступними для пасажирів з початку 2023 року. У планах авіакомпанії – сполучити міста Польщі з Іспанією та Італією, Францію з Англією, Вірменію з Італією та Узбекистаном, а також з ОАЕ.

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Куди літатиме Wizz Air з 2023 року: нові авіарейси

Малага (Іспанія) – Краків (Польща) з 11 січня 2023 року

(Іспанія) – (Польща) з 11 січня 2023 року Малага (Іспанія) – Гданськ (Польща) з 10 січня 2023 року

(Іспанія) – (Польща) з 10 січня 2023 року Ліон (Франція) – Лондон (Англія) з 10 січня 2023 року

(Франція) – (Англія) з 10 січня 2023 року Верона (Італія) – Познань (Польща) з 14 січня 2023 року

(Італія) – (Польща) з 14 січня 2023 року Верона (Італія) – Гданськ (Польща) з 14 січня 2023 року

(Італія) – (Польща) з 14 січня 2023 року Єреван (Вірменія) – Венеція (Італія) з 12 січня 2023 року

(Вірменія) – (Італія) з 12 січня 2023 року Ташкент (Узбекистан) – Абу-Дабі (ОАЕ) з 25 січня 2023 року

З Малаги до Кракова та Гданська, а також з Ліона до Лондона літаки відправлятимуться два рази на тиждень. Рейси Верона – Познань та Верона – Гданськ будуть виконуватися один раз на тиждень. З Єревану до Венеції долетіти за допомогою Wizz Air можна буде двічі на тиждень. А ось сполучати Ташкент з Абу-Дабі в авіакомпанії планують тричі на тиждень.

Нові авіарейси Wizz Air / Фото фейсбук Wizz Air