Ryanair відновлює рейси з Польщі в Грецію та запускає два нові: куди полетить

Ірландська бюджетна авіакомпанія Ryanair тривалий час не здійснювала рейсів із Польщі до Греції. Та вже цього місяця повідомила про відновлення польотів.

Ryanair відновить рейси до Афін та запустить два нові

Також лоукостер заявив про старт нових авіасполучень з двох польських міст. Полетіти можна буде до Мілану та Варни.

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Вже у березні 2023 року перевізник відновить сполучення з Кракова, Вроцлава та Варшави з Афінами. Того ж місяця стартує новий рейс Люблін – Мілан, а влітку – з Кракова до Варни.

Відновлені рейси

Краків – Афіни – з 28 березня двічі на тиждень;

Вроцлав – Афіни – з 26 березня двічі на тиждень;

Варшава-Модлін – Афіни – з 31 березня тричі на тиждень.

Нові рейси

Люблін – Мілан-Бергамо – з 26 березня тричі на тиждень;

Краків – Варна – з 7 липня двічі на тиждень.

Приклади бронювань:

Авіаквитки Краків – Афіни на 28 березня / Скриншот із сайту Ryanair

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