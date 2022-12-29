Ryanair відновить рейси до Афін та запустить два нові

Також лоукостер заявив про старт нових авіасполучень з двох польських міст. Полетіти можна буде до Мілану та Варни.

Читайте також Нові рейси від Ryanair: куди можна буде полетіти з Польщі та Румунії

Вже у березні 2023 року перевізник відновить сполучення з Кракова, Вроцлава та Варшави з Афінами. Того ж місяця стартує новий рейс Люблін – Мілан, а влітку – з Кракова до Варни.

Відновлені рейси

Краків – Афіни – з 28 березня двічі на тиждень;

Вроцлав – Афіни – з 26 березня двічі на тиждень;

Варшава-Модлін – Афіни – з 31 березня тричі на тиждень.

Нові рейси

Люблін – Мілан-Бергамо – з 26 березня тричі на тиждень;

Краків – Варна – з 7 липня двічі на тиждень.

Приклади бронювань:

Авіаквитки Краків – Афіни на 28 березня / Скриншот із сайту Ryanair

Зверніть увагу! Квитки можна придбати на офіційному сайті авіакомпанії ryanair.com, а також пошукати вигідні пропозиції на kiwi.com.

Останні авіановини: