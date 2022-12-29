Ryanair відновить рейси до Афін та запустить два нові
Також лоукостер заявив про старт нових авіасполучень з двох польських міст. Полетіти можна буде до Мілану та Варни.
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Вже у березні 2023 року перевізник відновить сполучення з Кракова, Вроцлава та Варшави з Афінами. Того ж місяця стартує новий рейс Люблін – Мілан, а влітку – з Кракова до Варни.
Відновлені рейси
- Краків – Афіни – з 28 березня двічі на тиждень;
- Вроцлав – Афіни – з 26 березня двічі на тиждень;
- Варшава-Модлін – Афіни – з 31 березня тричі на тиждень.
Нові рейси
- Люблін – Мілан-Бергамо – з 26 березня тричі на тиждень;
- Краків – Варна – з 7 липня двічі на тиждень.
Приклади бронювань:
Авіаквитки Краків – Афіни на 28 березня / Скриншот із сайту Ryanair
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