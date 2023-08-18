Новий регламент, згідно з яким вводяться обмеження, офіційно прийнятий 16 серпня 2023 року. Відповідне рішення ухвалила напередодні Федеральна рада Швейцарії.

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Особи з окупованих Росією територій України та сепаратистських регіонів Грузії не можуть отримати шенгенську візу та перетинати зовнішні кордони Шенгену за проїзними документами, виданими Росією,

– йдеться в повідомленні Федеральної ради.

Також було підтверджено, що звичайні та дипломатичні паспорти, дозволи на проживання для осіб без громадянства, свідоцтва про повернення та документи, що посвідчують особу моряка, не визнаватимуться.

Варто зазначити, що дати виходу в Україні відрізняються в різних регіонах. Однак для грузинських Абхазії та Південної Осетії встановлено жорсткий термін до 26 серпня 2008 року. Отже, будь-які російські проїзні документи, видані після цієї дати, більше не прийматимуться.

Водночас країна продовжуватиме видавати візи для деяких цілей, у тому числі з гуманітарних причин, людям з окупованих Росією територій України та Грузії.

Рішення не приймати російські документи, видані в окупованих Росією регіонах в Україні або сепаратистських територіях в Грузії, ухвалила Рада ЄС в грудні 2022 року. Після цього відразу кілька країн вирішили більше не приймати проїзні документи, видані в Росії.

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