Литва позбавила 135 росіян права на постійне проживання в країні

Литовський департамент міграції цікавився в росіян поглядами щодо того, кому належить Крим і чи підтримують вони російське вторгнення в Україну.

Читайте також На Балі вводять туристичний податок: 10 доларів з кожного іноземця на захист культури

В результаті, з початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну, департамент позбавив права на постійне проживання 135 громадян РФ.

Право на проживання в Литві може бути позбавлене з кількох причин, наприклад, якщо іноземець скоює "дуже серйозний злочин", "становить загрозу державній безпеці" або суспільству.

Водночас попри посилення обмежень на в'їзд кількість росіян, які подали заяви на отримання посвідки на проживання в Литві, між 2021 і 2022 роками подвоїлась і досягла майже 4 000.

В Естонії хочуть посилити обмеження на в'їзд росіян

Росіяни продовжують подорожувати до ЄС, оминаючи санкції. В Естонію, яка закрила кордони для російських туристів, з початку року в'їхали 200 тисяч росіян. В естонському уряді обговорюють нові способи обмежити в'їзд росіянам.

За перші пів року до Естонії в'їхали близько 200 тисяч росіян, виїхали до Росії – 205 тисяч громадян РФ. Країна закрила кордони для російських туристів, але вони можуть в'їжджати до Естонії з будь-якої країни Шенгену. Ті туристи, які побували в Естонії, здебільшого мали посвідку на проживання або відвідували родичів.