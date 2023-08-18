Швейцария ограничивает выдачу виз владельцам российских паспортов
Новый регламент, согласно которому вводятся ограничения, официально принят 16 августа 2023 года. Соответствующее решение принял накануне Федеральный совет Швейцарии.
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Лица из оккупированных Россией территорий Украины и сепаратистских регионов Грузии не могут получить шенгенскую визу и пересекать внешние границы Шенгена по проездным документам, выданным Россией,
– говорится в сообщении Федерального совета.
Также было подтверждено, что обычные и дипломатические паспорта, виды на жительство для лиц без гражданства, свидетельства о возвращении и документы, удостоверяющие личность моряка, не будут признаваться.
Следует отметить, что даты выхода в Украине отличаются в разных регионах. Однако для грузинских Абхазии и Южной Осетии установлен жесткий срок до 26 августа 2008 года. Следовательно, какие-либо российские проездные документы, выданные после этой даты, больше не будут приниматься.
В то же время страна будет продолжать выдавать визы для некоторых целей, в том числе по гуманитарным причинам, людям из оккупированных Россией территорий Украины и Грузии.
Решение не принимать российские документы, изданные в оккупированных Россией регионах в Украине или сепаратистских территориях в Грузии, принял Совет ЕС в декабре 2022 года. После этого сразу несколько стран решили больше не принимать проездные документы, изданные в России.
Визы для россиян: последние новости
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