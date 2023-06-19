Іспанія стала туристичною меккою для росіян влітку

Країна й зараз залишається лідером з видачі шенгенських віз росіянам. Іспанія завжди була відомим туристичним напрямком для російських відпочивальників.

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Так, у 2019 році в посольства Іспанії в Росії було подано понад півмільйона заяв на отримання шенгенської візи із загального числа 4,1 мільйона заяв, поданих росіянами в тому ж році. Майже в чотири рази більше, близько 1,8 мільйона росіян, відпочили в Іспанії у 2019 році.

При цьому скасування країнами ЄС Угоди про спрощення візового режиму з Росією у 2022 році, зокрема збільшення візового збору для російських заявників з 35 євро до 80 євро, не відлякало росіян від відпочинку в Іспанії.

Іспанія й надалі залишається лідером з видачі шенгенських віз російським туристам. За нещодавно опублікованою статистикою, одна чверть віз, отриманих власниками російських паспортів у 2022 році, була видана саме Іспанією. Це 154 450 із 603 955 виданих шенгенських віз.

Хто ще з країн ЄС досі видає багато віз росіянам

Іспанія хоч і залишається в лідерах, але не єдина країна, яка попри заборони приймає росіян. Інші країни Шенгенської зони, які й досі видають велику кількість віз росіянам у 2022 році:

Фінляндія – 105 323 (782 173 у 2019 році);

– 105 323 (782 173 у 2019 році); Італія – 103 099 (548 057 у 2019 році)

– 103 099 (548 057 у 2019 році) Греція – 61 840 (407 339 у 2019 році);

– 61 840 (407 339 у 2019 році); Франція – 55 285 (480 968 у 2019 році);

– 55 285 (480 968 у 2019 році); Німеччина – 38 809 (325 754 у 2019 році);

– 38 809 (325 754 у 2019 році); Угорщина – 25 081 (69 749 у 2019 році).

Відповідно до цих даних Асоціація туроператорів Росії (АТОР) радить громадянам Росії звертатися за шенгенськими візами в консульські установи Угорщини, Греції та Італії в Росії, називаючи ці країни кращими варіантами для отримання візи,

– йдеться в статті.

Крім того, там додали, що Іспанія також є однією з країн, яка є "досить перспективною для росіян", коли йдеться про кращий шанси отримати дозвіл на в'їзд.

Кількість заявок на візи, подані до консульств різних держав ЄС у РФ / Скриншот з сайту schengenvisainfo.com

Зауважте: Парламент і Рада ЄС погодилися змінити процедуру подачі заяв на шенгенську візу. Вся процедура подачі відбуватиметься повністю онлайн, а традиційна візова наклейка зміниться на цифрову. Детальніше про нові шенгенські візи – за посиланням.