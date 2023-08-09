Німеччина видала росіянам десятки тисяч національних віз

Німеччина застосовує менш обмежувальні правила щодо видачі віз і посвідок на проживання громадянам Росії. Окрім 32 тисячі національних віз, було видано ще 51 тисячу шенгенських віз.

Читайте також "‎Вам тут не раді": де відпочивають росіяни за кордоном

Національні візи видавалися громадянам Росії, які в основному в'їхали на територію Німеччини за звичайною шенгенською візою, яка діє протягом 90 днів. Після закінчення цього періоду росіяни зверталися за національною візою, яка дозволяла їм залишатися в країні на більш тривалий термін і влаштовуватися на роботу.

Кількість звичайних шенгенських віз, виданих громадянам РФ з лютого 2022 року, майже вдвічі перевищує кількість національних віз. Таких консульства видали 51 тисячу. На підставі шенгенської візи росіяни можуть в'їжджати в Німеччину, а також у всі інші країни, що входять до Шенгенської зони.

З усім тим, оскільки ця віза дійсна лише протягом короткого періоду часу, вважається, що всі, хто не подав документи на національну візу, вже повернулися в Росію.

Крім національних і звичайних шенгенських віз, як відомо, Німеччина також видавала гуманітарні візи росіянам – здебільшого журналістам, правозахисникам і людям, які публічно виступали проти агресії проти України. Усього росіяни отримали 1 665 гуманітарних віз.

В яких країнах також видавали візи?

Росіянам також видали велику кількість віз в інших країнах Шенгенської угоди. Наприклад, на три країни ЄС припало 60% усіх віз, виданих громадянам Росії – це:

Фінляндія (105 323 візи), Іспанія (154 450 віз), Італія (103 099 віз).

Інші країни також надали значну кількість віз росіянам торік:

Греція (61 840),

(61 840), Франція (55 285),

(55 285), Німеччина (38 809),

(38 809), Угорщина (25 081).

Офіційні дані показують, що рівень відмов громадянам Росії становив 10,2%, що значно нижче середнього показника, який становить 17,9%.

Зверніть увагу: близько 6 тисяч російських громадян у Латвії попросять покинути країну. Ці люди не виявили жодного бажання пройти перевірку та отримати статус постійного жителя ЄС.