Уряд Італії призупинив участь громадян Росії та Білорусі в програмі Investor Visa for Italy. Щоправда, від того моменту, коли Європейська комісія рекомендувала скасувати їм "‎золоті" візи, вже минув понад рік.

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Посвідка за інвестиції

Видання Altreconomia звернуло увагу на те, що італійська влада додала примітку на вебсторінці програми Investor Visa for Italy. Там повідомили, що Італія призупиняє видачу "золотих" віз для росіян та білорусів у 2023 році. Міністерство економіки країни ухвалило таке рішення ще 14 липня на основі рекомендації Єврокомісії від 28 березня 2022-го.

За минулий рік росіяни отримали найбільше "‎золотих" віз в Італії серед усіх іноземців. Країна видала дворічні візи інвесторів для щонайменше 32 громадян Росії. Усього їх попросили 36 росіян.

Скільки коштує італійська "‎золота" віза

Щоб отримати таку візу, необхідно інвестувати щонайменше 250 тисяч євро в італійський стартап або вкласти 500 тисяч євро у місцеву компанію. Також можна купити державні цінні папери на два мільйони або витратити мільйон євро на благодійність.

За минулий рік обсяг інвестицій за італійською програмою Investor Visa for Italy досяг максимального показника з 2017-го, відколи цей механізм існує, і становив 32,3 мільйона євро.

За останні місяці Мальта, Португалія, Ірландія та Греція скасували або посилили порядок надання посвідок іноземним мільйонерам, які інвестують у нерухомість.

Нагадаємо, Європейська комісія закликала держави-члени ЄС відмовитись від подібних інструментів надання посвідок для проживання. Їх вважають одним зі способів легалізації фінансових оборудок іноземцями. Тому 28 березня 2022 року Єврокомісія закликала уряди скасувати "‎золоті" візи в ЄС. Це зробили через побоювання, що серед володарів таких віз опиняться підсанкційні особи.