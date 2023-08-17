Онлайн віза для в' їзду у В' єтнам для українців

Очікується, що цей крок спростить і покращить процес оформлення віз для мандрівників з усього світу, які бажають в'їхати до В'єтнаму. Нагадаємо, що до сьогодні для в'їзду у В'єтнам українцям потрібно було запрошення, яке коштувало 50 – 200 доларів, і з цим запрошенням вже можна було оформити візу по прибуттю в аеропорту за 25 доларів. Тепер у цьому нема потреби, адже її можна оформити онлайн.

Читайте також Лише п'ять регіонів: в яких землях Німеччини досі приймають українців

Від сьогодні також розпочав роботу новий онлайн портал для оформлення e-visa. За допомогою онлайн сервісу мандрівники можуть заповнити заявку і відправити її в електронному вигляді, без необхідності надсилати будь-які документи поштою чи з'являтися особисто.

Оформлення візи на один в'їзд терміном до 30 днів коштує 25 доларів, мультивіза до 90 днів обійдеться у 50 доларів.

Розгляд заявки займатиме 3 робочі дні. Для подачі на візу необхідно завантажити портретне фото 4х6 сантиметрів, фото сторінки з даними закордонного паспорта та заповнити анкету.

Як отримати візу?

Заповнення анкети

Іноземці отримують доступ до вебпорталу електронних віз Департаменту імміграції В'єтнаму або Національного порталу державних послуг чи Порталу державних послуг Міністерства громадської безпеки, щоб заповнити особисту інформацію в електронній візовій анкеті: завантажити портретну фотографію та сторінку з даними паспорта. Після цього кроку система надасть іноземцю унікальний електронний код.

Оплата

Сплатіть візовий збір на рахунок на вебпорталі електронних віз або на Національному порталі державних послуг або на Порталі державних послуг Міністерства громадської безпеки після отримання електронного коду від імміграційного органу.

Отримання результату

Іноземці, які подають заяву на отримання електронної візи, можуть використовувати код електронного досьє для перевірки статусу на вебпорталі електронних віз, а згодом для друку електронної візи.