Wizz Air соединит столицу Сербии с 5 городами Европы: куда можно будет улететь
26 декабря 2022, 18:00Читати новину українською
Источник:Wizz Air
Авиакомпании постоянно открывают новые рейсы. Венгерский лоукостер Wizz Air – не исключение!
Новые рейсы из Белграда в Европу
Так, Wizz Air в следующем году объединит столицу Сербии с 5 европейскими городами. О новых направлениях читайте дальше.
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Авиаперевозчик планирует объединить Белград и Закинтос, Лиссабон, Милан, Берлин и Копенгаген.
- Белград – Закинтос (Греция) с 1 августа, дважды в неделю;
- Белград – Лиссабон (Португалия) с 1 августа, дважды в неделю;
- Белград – Милан Бергамо (Италия) с 26 сентября, 5 раз в неделю;
- Белград – Берлин Бранденбург (Германия) с 31 июля, 4 раза в неделю;
- Белград – Копенгаген (Дания) с 31 июля, 4 раза в неделю.
Внимание! Билеты на новые направления можно купить на официальном сайте Wizzair.com. Для поиска билетов удобно пользоваться календарем цен в месяц: wizzair.com/ru-ua/rejsi/rozklad. Также можно использовать удобный поиск kiwi.com.
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