Так, венгерский лоукостер Wizz Air объявил об открытии 6 новых направлений. Речь идет об рейсах из столицы Албании Тираны в два польских города и четыре города Италии. Самолеты начнут курсировать летом 2023 года.
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6 новых авиарейсов Wizz Air
- Тирана – Гданьск (Польша) с 6 июля 2023 года
- Тирана – Познань (Польша) с 4 июля 2023 года
- Тирана – Триест (Италия) с 3 июля 2023 года
- Тирана – Неаполь (Италия) с 3 июля 2023 года
- Тирана – Бриндизи (Италия) с 3 июля 2023 года
- Тирана – Калабриа (Италия) с 3 июля 2023 года
Из Албании в Польшу и итальянский Триест самолеты Wizz Air будут летать дважды в неделю. А вот рейсы в Неаполь, Бриндизи и Калабрию запланированы три раза в неделю.
Билеты на новые направления можно приобрести на сайте Wizzair.com. Стоимость перелета в одну сторону составляет примерно 60 – 70 евро.
Новые авиарейсы Wizz Air на лето 2023 года / Фото twitter