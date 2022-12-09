Так, венгерский лоукостер Wizz Air объявил об открытии 6 новых направлений. Речь идет об рейсах из столицы Албании Тираны в два польских города и четыре города Италии. Самолеты начнут курсировать летом 2023 года.

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6 новых авиарейсов Wizz Air

Тирана – Гданьск (Польша) с 6 июля 2023 года

Тирана – Познань (Польша) с 4 июля 2023 года

Тирана – Триест (Италия) с 3 июля 2023 года

Тирана – Неаполь (Италия) с 3 июля 2023 года

Тирана – Бриндизи (Италия) с 3 июля 2023 года

Тирана – Калабриа (Италия) с 3 июля 2023 года

Из Албании в Польшу и итальянский Триест самолеты Wizz Air будут летать дважды в неделю. А вот рейсы в Неаполь, Бриндизи и Калабрию запланированы три раза в неделю.

Билеты на новые направления можно приобрести на сайте Wizzair.com. Стоимость перелета в одну сторону составляет примерно 60 – 70 евро.

Новые авиарейсы Wizz Air на лето 2023 года / Фото twitter