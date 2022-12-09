Как отметили в пресс-службе авиакомпании, ее официально зарегистрируют в ЕС под брендом перевозчика. Рейсы хотят совершать из аэропортов, расположенных ближе к границе с Украиной.

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Это будет официально зарегистрированная в ЕС компания под брендом SkyUp. Сейчас на этапе согласования требований с европейским регулятором и получения сертификата эксплуатанта. О начале работы компании мы обязательно дополнительно сообщим,

– отметили в SkyUp.

Также команда планирует развивать новую авиакомпанию по схожей модели со SkyUp Airlines, совмещая чартерные и регулярные рейсы.

В пресс-службе добавили, что о конкретных направлениях сообщат впоследствии, после их утверждения со всеми компетентными органами и получения соответствующих разрешений. При этом подчеркнули, что уже точно планируют полетную программу, в том числе с учетом ближайших к украинским границам аэропортов для удобства украинцев.

Сначала новая компания будет выполнять перелеты из стран Балтии, Молдовы, Румынии, Польши, Чехии и Словакии. Не исключено, что будут также полеты из Австрии и Германии.

Основную часть маршрутов составят традиционные туристические направления, такие как Турция и Египет, а также экзотические – такие, как Танзания.

Заметьте: пока небо Украины закрыто для полетов, украинские авиакомпании, в частности, SkyUp, продолжают работу за пределами нашей страны. Так, один из самолетов по флоту украинской авиакомпании SkyUp Airlines, а именно Boeing 737-800, передали в мокрый лизинг венгерскому лоукостеру Wizz Air.