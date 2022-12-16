Так, ранее в Wizz Air уже сообщали о новых рейсах из Грузии и 6 направлений из Албании. Ryanair, в свою очередь, заявил о запуске 6 новых рейсов из Польши и Румынии. В этот раз венгерский авиаперевозчик Wizz Air объявил еще о нескольких новых направлениях из итальянского Рима.

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Новые рейсы Wizz Air из Рима

Так, Wizz Air откроет еще пять рейсов из Италии. Самолеты лоукостера будут соединять итальянскую столицу – Рим с пятью городами Европы и Ближнего Востока. Добраться можно будет в Люксембург, Кастельон, Баку, Кувейт и Абу-Даби. Эти направления Wizz Air будет обслуживать в 2023 году.

Список новых авиарейсов:

Рим Фьюмичино – Абу-Даби (ОАЭ) с 17 февраля

Рим Фьюмичино – Люксембург (Люксембург) с 1 августа

Рим Фьюмичино – Кастельон (Испания) с 3 июня

Рим Фьюмичино – Баку (Азербайджану) с 1 мая

Рим Фьюмичино – Кувейт (Кувейт) с 1 августа

В Абу-Даби самолеты Wizz Air будут летать из Рима каждый день, начиная с 17 февраля. В Люксембург – 3 раза в неделю. В испанский Кастельон, азербайджанский Баку и Кувейт самолеты будут отправляться по 2 раза в неделю.

Билеты на рейсы доступны на сайте авиакомпании.

Новые рейсы Wizz Air из Рима / Фото фейсбук Wizz Air