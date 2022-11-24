Авиаперевозчик планирует открыть новые рейсы в начале 2023 года. Об этом сообщили в пресс-службе Wizz Air.

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Детали новых авиарейсов

Барселона (Испания) – Тель-Авив (Израиль): начнут выполнять с 9 января 2023 года 4 раза в неделю – по понедельникам, средам, пятницам и воскресеньям;

(Испания) – (Израиль): начнут выполнять с 9 января 2023 года 4 раза в неделю – по понедельникам, средам, пятницам и воскресеньям; Сучава (Румыния) – Тель-Авив (Израиль): с 9 января дважды в неделю – по понедельникам и пятницам.



Wizz Air откроет 2 новых рейса из Тель-Авива в Сучаву и Барселону / Фото из фейсбука Wizz Air​

Где купить билеты на новые рейсы?

Билеты на новые направления можно купить на официальном сайте Wizzair.com.

Также для поиска билетов удобно пользоваться календарем цен в месяц: wizzair.com/ru-ua/rejsi/rozklad. Еще можно воспользоваться удобным поиском kiwi.com.



Примеры бронирований на рейс Сучава – Тель-Авив / Скриншот с сайта авиакомпании

Куда будет летать Wizz Air с 2023 года: другие новые авиарейсы

Ранее Wizz Air анонсировал 7 новых рейсов, которые станут доступны пассажирам с начала 2023 года. В планах авиакомпании соединить города Польши с Испанией и Италией, Францию ​​с Англией, Армению с Италией и Узбекистаном, а также с ОАЭ.

Малага (Испания) – Краков (Польша) с 11 января 2023 года

(Испания) – (Польша) с 11 января 2023 года Малага (Испания) – Гданьск (Польша) с 10 января 2023 года

(Испания) – (Польша) с 10 января 2023 года Лион (Франция) – Лондон (Англия) с 10 января 2023 года

(Франция) – (Англия) с 10 января 2023 года Верона (Италия) – Познань (Польша) с 14 января 2023 года

(Италия) – (Польша) с 14 января 2023 года Верона (Италия) – Гданьск (Польша) с 14 января 2023 года

(Италия) – (Польша) с 14 января 2023 года Ереван (Армения) – Венеция (Италия) с 12 января 2023 года

(Армения) – (Италия) с 12 января 2023 года Ташкент (Узбекистан) – Абу-Даби (ОАЭ) с 25 января 2023 года

Любопытно! Иностранцы уже активно выбирают определенные направления и бронируют их для путешествий в 2023 году. Так, американская корпорация AMEX назвала 10 популярнейших таких туристических направлений.