Авиаперевозчик планирует открыть новые рейсы в начале 2023 года. Об этом сообщили в пресс-службе Wizz Air.
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Детали новых авиарейсов
- Барселона (Испания) – Тель-Авив (Израиль): начнут выполнять с 9 января 2023 года 4 раза в неделю – по понедельникам, средам, пятницам и воскресеньям;
- Сучава (Румыния) – Тель-Авив (Израиль): с 9 января дважды в неделю – по понедельникам и пятницам.
Wizz Air откроет 2 новых рейса из Тель-Авива в Сучаву и Барселону / Фото из фейсбука Wizz Air
Где купить билеты на новые рейсы?
Билеты на новые направления можно купить на официальном сайте Wizzair.com.
Также для поиска билетов удобно пользоваться календарем цен в месяц: wizzair.com/ru-ua/rejsi/rozklad. Еще можно воспользоваться удобным поиском kiwi.com.
Примеры бронирований на рейс Сучава – Тель-Авив / Скриншот с сайта авиакомпании
Куда будет летать Wizz Air с 2023 года: другие новые авиарейсы
Ранее Wizz Air анонсировал 7 новых рейсов, которые станут доступны пассажирам с начала 2023 года. В планах авиакомпании соединить города Польши с Испанией и Италией, Францию с Англией, Армению с Италией и Узбекистаном, а также с ОАЭ.
- Малага (Испания) – Краков (Польша) с 11 января 2023 года
- Малага (Испания) – Гданьск (Польша) с 10 января 2023 года
- Лион (Франция) – Лондон (Англия) с 10 января 2023 года
- Верона (Италия) – Познань (Польша) с 14 января 2023 года
- Верона (Италия) – Гданьск (Польша) с 14 января 2023 года
- Ереван (Армения) – Венеция (Италия) с 12 января 2023 года
- Ташкент (Узбекистан) – Абу-Даби (ОАЭ) с 25 января 2023 года