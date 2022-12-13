Ryanair запускает 6 новых рейсов из Польши и Румынии
Лоукостер соединит Краков с Варной, а также Яссы и Клуж-Напоку с Миланом, Дублином, Парижем и Брюсселем. Детали новых направлений – читайте дальше!
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Краков – Варна (Болгария) – со 2 июля, дважды в неделю;
- Яссы – Милан Бергамо (Италия) – с 26 марта, пять раз в неделю;
- Яссы – Дублин (Ирландия) – с 26 марта, дважды в неделю;
- Клуж-Напока – Милан Бергамо (Италия) – с 26 марта, ежедневно;
- Клуж-Напока – Париж Бове (Франция) – с 26 марта, четыре раза в неделю;
- Клуж-Напока – Брюссель Шарлеруа (Бельгия) – с 26 марта, четыре раза в неделю.
Билеты можно приобрести на официальном сайте авиакомпании ryanair.com, а также поискать выгодные предложения на kiwi.com.
Примеры бронирований:
Пример бронирования авиабилетов Краков – Варна на 2 июля 2023 года / Скриншот с сайта Ryanair
Новые рейсы из Ryanair по Европе
Кроме того, авиаперевозчик откроет ряд других рейсов по Европе, в частности:
- Ливерпуль – Ибица;
- Ливерпуль – Мадрид;
- Борнмут – Каркассон;
- Бристоль – Марсель;
- Фаро – Эксетер;
- Эдинбург – Борнмут;
- Ливерпуль – Шеннон;
- Палермо – Парма;
- Порту – Бристоль;
- Биллунд – Берлин;
- Корк – Тревизо.
Wizz Air также открывает новые рейсы
Венгерская бюджетная авиакомпания Wizz Air открывает 2 новых рейса из Тель-Авива. Лоукостер улетит в Барселону и Сучаву с начала 2023 года, с 9 января.
Ранее Wizz Air еще анонсировал 7 новых рейсов, которые станут доступны пассажирам с начала 2023 года. В планах авиакомпании соединить города Польши с Испанией и Италией, Францию с Англией, Армению с Италией и Узбекистаном, а также с ОАЭ.