Ryanair запускает 6 новых рейсов из Польши и Румынии

Лоукостер соединит Краков с Варной, а также Яссы и Клуж-Напоку с Миланом, Дублином, Парижем и Брюсселем. Детали новых направлений – читайте дальше!

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Краков – Варна (Болгария) – со 2 июля, дважды в неделю;

Яссы – Милан Бергамо (Италия) – с 26 марта, пять раз в неделю;

(Италия) – с 26 марта, пять раз в неделю; Яссы – Дублин (Ирландия) – с 26 марта, дважды в неделю;

(Ирландия) – с 26 марта, дважды в неделю; Клуж-Напока – Милан Бергамо (Италия) – с 26 марта, ежедневно;

(Италия) – с 26 марта, ежедневно; Клуж-Напока – Париж Бове (Франция) – с 26 марта, четыре раза в неделю;

(Франция) – с 26 марта, четыре раза в неделю; Клуж-Напока – Брюссель Шарлеруа (Бельгия) – с 26 марта, четыре раза в неделю.

Билеты можно приобрести на официальном сайте авиакомпании ryanair.com, а также поискать выгодные предложения на kiwi.com.

Примеры бронирований:

Пример бронирования авиабилетов Краков – Варна на 2 июля 2023 года / Скриншот с сайта Ryanair

Новые рейсы из Ryanair по Европе

Кроме того, авиаперевозчик откроет ряд других рейсов по Европе, в частности:

Ливерпуль – Ибица;

Ливерпуль – Мадрид;

Борнмут – Каркассон;

Бристоль – Марсель;

Фаро – Эксетер;

Эдинбург – Борнмут;

Ливерпуль – Шеннон;

Палермо – Парма;

Порту – Бристоль;

Биллунд – Берлин;

Корк – Тревизо.

Wizz Air также открывает новые рейсы

Венгерская бюджетная авиакомпания Wizz Air открывает 2 новых рейса из Тель-Авива. Лоукостер улетит в Барселону и Сучаву с начала 2023 года, с 9 января.

Ранее Wizz Air еще анонсировал 7 новых рейсов, которые станут доступны пассажирам с начала 2023 года. В планах авиакомпании соединить города Польши с Испанией и Италией, Францию с Англией, Армению с Италией и Узбекистаном, а также с ОАЭ.