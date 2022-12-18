Аэропорт Мюнхена анонсировал сверхсовременную систему безопасности

Пассажирам больше не потребуется извлекать из чемоданов емкости с жидкостями или компьютерную технику. Это стало возможным после модернизации системы контроля до вылета в аэропорту Мюнхена. Дело в том, что его оборудовали сверхсовременными сканерами ручной клади.

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Новое оборудование, работающее по технологии компьютерной томографии, позволяет работникам аэродрома увидеть вещи в чемоданах в трехмерном виде. Поэтому доставать что-либо из ручной клади нужно будет в случае, если система укажет на необходимость проведения дополнительной проверки работниками службы безопасности.