Wizz Air открывает новые рейсы в Европе и на Ближнем Востоке: куда будет летать

20 декабря 2022, 20:11
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Источник:

Lowcostavia

Венгерская бюджетная авиакомпания Wizz Air решила расширить географию полетов. На этот раз из Европы и Ближнего Востока.

Новые рейсы Wizz Air из Европы и Ближнего Востока

За последние два дня Wizz Air объявил об открытии новых рейсов из Польши, Испании, Франции, Великобритании, Саудовской Аравии, ОАЭ и Кувейта. Об этом сообщила пресс-служба авиаперевозчика.

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Список новых авиарейсов:

  • Варшава (Польша) – Севилья (Испания) с 1 мая 2 раза в неделю;
  • Абу-Даби (ОАЭ) – Медина (Саудовская Аравия) с 15 февраля ежедневно;
  • Вена (Австрия) – Бильбао (Испания) с 6 июня 2 раза в неделю;
  • Вена (Австрия) – Кувейт (Кувейт) с 3 июня 2 раза в неделю;
  • Лондон Гатвик – Ницца (Франция) с 26 марта ежедневно.

Все новые рейсы начнут выполнять в 2023 году: некоторые из них в конце весны, другие уже летом.

Новые направления Wizz Air / Фото Wizz Air

Внимание! Билеты на новые направления можно купить на официальном сайте Wizzair.com. Для поиска билетов удобно пользоваться календарем цен в месяц: wizzair.com/ru-ua/rejsi/rozklad. Также можно использовать удобный поиск kiwi.com.

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Автор: Марта Касіянчук