Так, бюджетный венгерский авиаперевозчик Wizz Air анонсировал 7 новых рейсов , которые станут доступны пассажирам с начала 2023 года. В планах авиакомпании соединить города Польши с Испанией и Италией, Францию ​​с Англией, Армению с Италией и Узбекистаном, а также с ОАЭ.

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Куда будет летать Wizz Air с 2023 года: новые авиарейсы

Малага (Испания) – Краков (Польша) с 11 января 2023 года

Малага (Испания) – Гданьск (Польша) с 10 января 2023 года

Лион (Франция) – Лондон (Англия) с 10 января 2023 года

Верона (Италия) – Познань (Польша) с 14 января 2023 года

Верона (Италия) – Гданьск (Польша) с 14 января 2023 года

Ереван (Армения) – Венеция (Италия) с 12 января 2023 года

Ташкент (Узбекистан) – Абу-Даби (ОАЭ) с 25 января 2023 года

Из Малаги в Краков и Гданьск, а также из Лиона в Лондон самолеты будут отправляться два раза в неделю. Рейсы Верона – Познань и Верона – Гданьск будут выполняться раз в неделю. Из Еревана до Венеции долететь с помощью Wizz Air можно будет дважды в неделю. А вот соединять Ташкент с Абу-Даби в авиакомпании планируют три раза в неделю.