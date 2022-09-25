Як вказати в резюме про свій сімейний стан: 25 тематичних слів польською мовою
25 вересня 2022 , 17:53Читать новость на русском
Якщо ви зупинилися в Польщі на тривалий період, то, найімовірніше, задумувалися або уже й намагалися влаштуватися на роботу. Хай там що, для цього, хоч і поверхнево, але варто володіти польською мовою.
Сьогодні підкажемо, як говорити про свій сімейний стан польською мовою. З запитаннями такого роду ви можете стикнутися в Польщі при працевлаштуванні, заповнюючи анкету на документи, вирішуючи справи в адміністрації чи оформлюючи банківську картку. Тож ловіть коротку шпаргалку зі словами та фразами на тему сім'ї.
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25 польських слів та фраз про сімейний стан
- Хлопець – chłopak
- Дівчина – dziewczyna
- Партнер / партнерка – partner / partnerka
- Цивільний стан – stan cywilny
- Неодружений чоловік – kawaler
- Незаміжня дівчина – panna
- Заміжня жінка – zamężna або mężatka
- Одружений чоловік – żonaty
- Вдова / вдівець – wdowa / wdowiec
- Одружитися – ożenić się
- Вийти заміж – wyjść za mąż
- Наречений та наречена – narzeczony і narzeczona, а разом вони – narzeczeni
- Шлюб – ślub
- Розлучення – rozwód
- Розлучений / розлучена – rozwiedziony / rozwiedziona
- Вільні стосунки – wolny związek
- Сімейні стосунки – stosunki rodzinne
- Незареєстрований шлюб – konkubinat
- Співмешканець / співмешканка – konkubin / konkubina.