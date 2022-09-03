Кожна мова має низку виразів, без яких не обійтися ні дня. І польська – не виняток. Сьогодні у короткому розмовнику звернемо увагу на ті слова й вирази, які стануть в пригоді під час закупів в супермаркеті та допоможуть виразити емоції.
Варте уваги Чек-ліст для тих, хто їде з Польщі: які справи потрібно завершити перед виїздом з країни
Найнеобхідніші польські фрази на щодень
Для походу в магазин
- Картка – Karta [карта]
- Готівка – Gotówka [ґотувка]
- Самообслуговування – Samoobsługa [самообслуґа]
- Скільки коштує? – Ile kosztuje? [ілє коштує?]
- Поліетиленовий пакетик – Reklamówka [реклямувка]
- Знижка – Zniżka [зніжка]
- Подайте мені цей товар – Czy może mi Pan / Pani podać ten towar? [чи може мі пан / пані подачь тен товар]
- Де я можу знайти...? – Gdzie mogę znaleźć…? [ґджє моґе зналєжчь]
Не соромтеся проявляти емоції
- Мені важко – Jest mi ciężko [єст мі чєнжко]
- Мені сумно – Jest mi smutno [єст мі смутно]
- Я рада/радий – Cieszę się [чєше шєн]
- Я розгубився/ розгубилася – Pogubiłem się / Pogubiłam się [поґубілем шєн / поґубілам шєн]
Як правильно відмовити
- Я не можу – Nie mogę [нє моґе]
- Я не знаю – Nie wiem [нє вєм]
- Я не розумію – Nie rozumiem [нє розумєм]
- Я не вмію – Nie umiem [нє умєм].