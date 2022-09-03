Кожна мова має низку виразів, без яких не обійтися ні дня. І польська – не виняток. Сьогодні у короткому розмовнику звернемо увагу на ті слова й вирази, які стануть в пригоді під час закупів в супермаркеті та допоможуть виразити емоції.

Варте уваги Чек-ліст для тих, хто їде з Польщі: які справи потрібно завершити перед виїздом з країни

Цікаво знати. Польська мова досить популярна і згідно зі статистикою, рідною її вважають 44 мільйони людей на планеті. Ця цифра є другою серед інших слов'янських мов. Приблизно 7 мільйонів людей спілкуються польською мовою за межами Польщі – у Чехії, Німеччині, США та інших країнах, де є досить великі польські діаспори.

Найнеобхідніші польські фрази на щодень

Для походу в магазин

Картка – Karta [карта]

Готівка – Gotówka [ґотувка]

Самообслуговування – Samoobsługa [самообслуґа]

Скільки коштує? – Ile kosztuje? [ілє коштує?]

Поліетиленовий пакетик – Reklamówka [реклямувка]

Знижка – Zniżka [зніжка]

Подайте мені цей товар – Czy może mi Pan / Pani podać ten towar? [чи може мі пан / пані подачь тен товар]

Де я можу знайти...? – Gdzie mogę znaleźć…? [ґджє моґе зналєжчь]

Не соромтеся проявляти емоції

Мені важко – Jest mi ciężko [єст мі чєнжко]

Мені сумно – Jest mi smutno [єст мі смутно]

Я рада/радий – Cieszę się [чєше шєн]

Я розгубився/ розгубилася – Pogubiłem się / Pogubiłam się [поґубілем шєн / поґубілам шєн]

Як правильно відмовити