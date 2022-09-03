Кожна мова має низку виразів, без яких не обійтися ні дня. І польська – не виняток. Сьогодні у короткому розмовнику звернемо увагу на ті слова й вирази, які стануть в пригоді під час закупів в супермаркеті та допоможуть виразити емоції.

Варте уваги Чек-ліст для тих, хто їде з Польщі: які справи потрібно завершити перед виїздом з країни

Найнеобхідніші польські фрази на щодень

Для походу в магазин

  • Картка – Karta [карта]
  • Готівка – Gotówka [ґотувка]
  • Самообслуговування – Samoobsługa [самообслуґа]
  • Скільки коштує? – Ile kosztuje? [ілє коштує?]
  • Поліетиленовий пакетик – Reklamówka [реклямувка]
  • Знижка – Zniżka [зніжка]
  • Подайте мені цей товар – Czy może mi Pan / Pani podać ten towar? [чи може мі пан / пані подачь тен товар]
  • Де я можу знайти...? – Gdzie mogę znaleźć…? [ґджє моґе зналєжчь]

Не соромтеся проявляти емоції

  • Мені важко – Jest mi ciężko [єст мі чєнжко]
  • Мені сумно – Jest mi smutno [єст мі смутно]
  • Я рада/радий – Cieszę się [чєше шєн]
  • Я розгубився/ розгубилася – Pogubiłem się / Pogubiłam się [поґубілем шєн / поґубілам шєн]

Як правильно відмовити

  • Я не можу – Nie mogę [нє моґе]
  • Я не знаю – Nie wiem [нє вєм]
  • Я не розумію – Nie rozumiem [нє розумєм]
  • Я не вмію – Nie umiem [нє умєм].