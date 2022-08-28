Так, днями ми уже розповідали, як вітатися та знайомитися в Польщі, а на цей раз підготували набір польських слів, які допоможуть вам не заблукати в чужому місті та країні. Ловіть коротку шпаргалку для туристів з мінімальною кількістю фраз, які ви зможете використовувати при повсякденних ситуаціях за кордоном.

Важливо знати Шахраї в Інтернеті: як зберегти гроші та не стати жертвою кіберзлочину

Не соромтеся запитувати

  • Куди? – Dokąd? [доконд]
  • До кого можна звернутися? – Do kogo można się zwrócić? [до коґо можна шєн звручічь]
  • Навіщо? – Po co? [по цо]
  • Чому? – Dlaczego? [длячеґо]
  • Коли – Kiedy? [кєди]
  • О котрій годині? – O której godzinie? [о ктурей ґоджінє]
  • Скільки це коштує? – Ile to kosztuje? [ілє то коштує]
  • Як довго? (про час) – Jak długo? [як длуґо]
  • Що мені робити? – Сo mam robić? [цо мам робічь]

Слова для буденних справ

  • Лікарня – Szpital [шпіталь]
  • Поліклініка – Przychodnia [пшиходня]
  • Урядова установа – Urząd [ужонд]
  • Іноземець – Cudzoziemiec [цудзожємєц]
  • Біженець – Uchodźca [уходжьца]
  • Заява – Podanie [поданє]
  • Клопотання – Wniosek [вньосек]
  • Дитячий садок – Przedszkole [пшедшколє]
  • Паспорт – Paszport [пашпорт]
  • Паспорт громадянина – Dowód osobisty [довуд особісти]
  • Посвідчення водія – Prawo jazdy [право язди]
  • Свідоцтво про народження – Akt urodzenia [акт уродзеня]

Польські слова та фрази для навігації по місту

  • Потяг – Pociąg [почьонґ]
  • Станція – Stacja [стацйа]
  • Зупинка – Przystanek [пшистанек]
  • Пересадка – Przesiadka [пшешядка]
  • Площа – Plac [пляц]
  • Вулиця – Ulica [уліца]
  • Кільце – Rondo [рондо]
  • Перехрестя – Skrzyżowanie [скшижованє]
  • Вхід – Wejście [вейшьчє]
  • Вихід – Wyjście [вийшьчє]
  • Ліфт – Winda [вінда]
  • Напрямок – Kierunek [кєрунек]
  • Як доїхати? – Jak dojechać? [як доєхачь]
  • Звідки мені їхати? – Skąd mam jechać? [сконд мам єхачь]
  • Де можна купити білет? – Gdzie można kupić bilet? [ґджє можна купічь білєт]
  • Як заплатити за білет? – Jak zapłacić za bilet? [як заплачічь за білєт]
  • Білети для українців безкоштовні – Bilety dla Ukraińców są darmowe [білєти для украіньцув сон дармове]
  • Чи могли б ви мене підвезти? – Czy mógłby Pan / mogłaby Pani mnie podwieźć? [чи муґл би пан / моґла би пані мнє подвєжьчь].