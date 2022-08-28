Так, днями ми уже розповідали, як вітатися та знайомитися в Польщі, а на цей раз підготували набір польських слів, які допоможуть вам не заблукати в чужому місті та країні. Ловіть коротку шпаргалку для туристів з мінімальною кількістю фраз, які ви зможете використовувати при повсякденних ситуаціях за кордоном.
Важливо знати Шахраї в Інтернеті: як зберегти гроші та не стати жертвою кіберзлочину
Не соромтеся запитувати
- Куди? – Dokąd? [доконд]
- До кого можна звернутися? – Do kogo można się zwrócić? [до коґо можна шєн звручічь]
- Навіщо? – Po co? [по цо]
- Чому? – Dlaczego? [длячеґо]
- Коли – Kiedy? [кєди]
- О котрій годині? – O której godzinie? [о ктурей ґоджінє]
- Скільки це коштує? – Ile to kosztuje? [ілє то коштує]
- Як довго? (про час) – Jak długo? [як длуґо]
- Що мені робити? – Сo mam robić? [цо мам робічь]
Слова для буденних справ
- Лікарня – Szpital [шпіталь]
- Поліклініка – Przychodnia [пшиходня]
- Урядова установа – Urząd [ужонд]
- Іноземець – Cudzoziemiec [цудзожємєц]
- Біженець – Uchodźca [уходжьца]
- Заява – Podanie [поданє]
- Клопотання – Wniosek [вньосек]
- Дитячий садок – Przedszkole [пшедшколє]
- Паспорт – Paszport [пашпорт]
- Паспорт громадянина – Dowód osobisty [довуд особісти]
- Посвідчення водія – Prawo jazdy [право язди]
- Свідоцтво про народження – Akt urodzenia [акт уродзеня]
Польські слова та фрази для навігації по місту
- Потяг – Pociąg [почьонґ]
- Станція – Stacja [стацйа]
- Зупинка – Przystanek [пшистанек]
- Пересадка – Przesiadka [пшешядка]
- Площа – Plac [пляц]
- Вулиця – Ulica [уліца]
- Кільце – Rondo [рондо]
- Перехрестя – Skrzyżowanie [скшижованє]
- Вхід – Wejście [вейшьчє]
- Вихід – Wyjście [вийшьчє]
- Ліфт – Winda [вінда]
- Напрямок – Kierunek [кєрунек]
- Як доїхати? – Jak dojechać? [як доєхачь]
- Звідки мені їхати? – Skąd mam jechać? [сконд мам єхачь]
- Де можна купити білет? – Gdzie można kupić bilet? [ґджє можна купічь білєт]
- Як заплатити за білет? – Jak zapłacić za bilet? [як заплачічь за білєт]
- Білети для українців безкоштовні – Bilety dla Ukraińców są darmowe [білєти для украіньцув сон дармове]
- Чи могли б ви мене підвезти? – Czy mógłby Pan / mogłaby Pani mnie podwieźć? [чи муґл би пан / моґла би пані мнє подвєжьчь].