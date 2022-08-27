Знання лише кількох фраз польською мовою добряче може змінити ваш туристичний досвід та комунікацію в сусідній країні. Ви одразу помітите, що поляки з величезною симпатією ставляться до тих іноземців, які намагаються говорити їхньою рідною мовою. Тож знайдіть час, аби запам'ятати хоча б деякі польські слова.

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Найнеобхідніші польські фрази для туристів

Як звертатися та вітатися

  • Доброго ранку, доброго дня – Dzień dobry [джєнь добри]
  • Добрий вечір – Dobry wieczór [добри вєчур]
  • До побачення – Do widzenia [до відзеня]
  • Привіт – Cześć [чешчь]
  • Па-па – Na razie [на ражє]

Як бути ввічливим

  • Вибачте – Przepraszam [пшепрашам]
  • Дуже дякую – Bardzo dziękuję [бардзо джєнькує]
  • Дякую за підтримку – Dziękuję za wsparcie [джєнькує за вспарчє]
  • Дякую за допомогу – Dziękuję za pomoc [джєнькує за помоц]
  • Дякую за гостинність – Dziękuję za gościnę [джєнькує за ґошчіне]
  • Будь ласка – Proszę [проше]
  • Вибачте, я не розумію – Przepraszam, nie rozumiem [пшепрашам, нє розумєм]
  • Прошу допомогти – Proszę o pomoc [проше о помоц]
  • Прошу говорити повільніше – Proszę mówić wolniej [проше мувічь вольнєй]

Фрази для знайомства в Польщі

  • Рада / радий з вами познайомитись – Miło mi Panią / Pana poznać [міло мі паньон / пана позначь]
  • Як вас звати? – Jak Pan / Pani się nazywa? [як пан / пані шєн назива]
  • Як тебе звати? – Jak masz na imię? [як маш на імє]
  • Як справи? – Co słychać? [цо слихачь]
  • Все гаразд – Wszystko w porządku [вшистко в пожондку]
  • Звідки ви? – Skąd Pan / Pani jest? [сконд пан / пані єст]
  • Звідки ти? – Skąd jesteś? [сконд єстешь]
  • Я з… – Jestem z... [єстем з]
  • Я говорю / не говорю польською – Mówię / nie mówię po polsku [мувє / нє мувє по польску]
  • Трохи розумію – Trochę rozumiem [трохе розумєм]
  • У мене виникла така проблема... – Mam taki problem... [мам такі проблєм].