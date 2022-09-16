У новому навчальному році до польських шкіл пішли майже 200 тисяч українських учнів. І аби наймолодші українці могли швидше адаптуватися в Польщі, потрібно поповнювати словниковий запас. Ловіть слова польською мовою, які стануть в пригоді під час навчання.

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Польські слова та фрази на шкільну тематику

Загальні слова

навчальний рік – rok szkolny,

шкільна програма – program szkolny

перерва – przerwa

оцінка – ocena

урок – lekcja

лекція – wykład

приватні уроки – korepetycje

присутність на заняттях – obecność

літні канікули – wakacje

зимові канікули – ferie

Шкільні предмети

іноземна мова – język obcy

польська мова – język polski

англійська мова – język angielski

німецька мова – język niemiecki

французька мова – język francuski

італійська мова – język włoski

релігія – religia

фізкультура – wychowanie fizyczne

історія – historia

інформатика – informatyka

математика – matematyka

музика – muzyka

природа – przyroda

географія – geografia

біологія – biologia

хімія – chemia

фізика – fizyka

виховна година – lekcja wychowawcza

Шкільне приладдя

дошка – tablica

таблиця – tabela

рюкзак – plecak

кольоровий олівець або крейда – kredka

звичайний олівець – ołówek

пенал – piórnik

фломастер – mazak

ручка – długopis

ґумка – gumka

точилка – temperówka

книжка – książka

підручник – podręcznik

аркуш паперу – kartka papieru

лавка або парта – ławka

лінійка – linijka

пензлик – pędzel

папка – teczka

Вчителі та шкільні друзі

вчитель – nauczyciel / nauczycielka

класний керівник – wychowawca klasy

медсестра” – pielęgniarka

бібліотекар – bibliotekarz

директор – dyrektor

заступник директора – zastępca dyrektora

учень – uczeń

учениця – uczennica

однокласник – kolega z klasy / koleżanka z klasy

шкільний друг / подруга – kolega szkolny / koleżanka szkolna

Приміщення в школі