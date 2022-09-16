У новому навчальному році до польських шкіл пішли майже 200 тисяч українських учнів. І аби наймолодші українці могли швидше адаптуватися в Польщі, потрібно поповнювати словниковий запас. Ловіть слова польською мовою, які стануть в пригоді під час навчання.
І ще: 7 найцікавіших місць Варшави, які повинен побачити кожен турист
Польські слова та фрази на шкільну тематику
Загальні слова
- навчальний рік – rok szkolny,
- шкільна програма – program szkolny
- перерва – przerwa
- оцінка – ocena
- урок – lekcja
- лекція – wykład
- приватні уроки – korepetycje
- присутність на заняттях – obecność
- літні канікули – wakacje
- зимові канікули – ferie
Шкільні предмети
- іноземна мова – język obcy
- польська мова – język polski
- англійська мова – język angielski
- німецька мова – język niemiecki
- французька мова – język francuski
- італійська мова – język włoski
- релігія – religia
- фізкультура – wychowanie fizyczne
- історія – historia
- інформатика – informatyka
- математика – matematyka
- музика – muzyka
- природа – przyroda
- географія – geografia
- біологія – biologia
- хімія – chemia
- фізика – fizyka
- виховна година – lekcja wychowawcza
Шкільне приладдя
- дошка – tablica
- таблиця – tabela
- рюкзак – plecak
- кольоровий олівець або крейда – kredka
- звичайний олівець – ołówek
- пенал – piórnik
- фломастер – mazak
- ручка – długopis
- ґумка – gumka
- точилка – temperówka
- книжка – książka
- підручник – podręcznik
- аркуш паперу – kartka papieru
- лавка або парта – ławka
- лінійка – linijka
- пензлик – pędzel
- папка – teczka
Вчителі та шкільні друзі
- вчитель – nauczyciel / nauczycielka
- класний керівник – wychowawca klasy
- медсестра” – pielęgniarka
- бібліотекар – bibliotekarz
- директор – dyrektor
- заступник директора – zastępca dyrektora
- учень – uczeń
- учениця – uczennica
- однокласник – kolega z klasy / koleżanka z klasy
- шкільний друг / подруга – kolega szkolny / koleżanka szkolna
Приміщення в школі
- приміщення – pomieszczenie
- кімната – sala / pokój
- клас – klasa
- їдальня – stołówka
- бібліотека – biblioteka
- комп’ютерна зала – sala komputerowa
- лабораторія – laboratorium
- вчительська – pokój nauczycielski
- спортзал – sala gimnastyczna
- спортивне поле – boisko sportowe
- медпункт – punkt medyczny.