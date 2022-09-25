Сегодня подскажем, как говорить о своем семейном положении на польском языке. С вопросами такого рода вы можете столкнуться в Польше при трудоустройстве, заполняя анкету на документы, решая дела в администрации или оформляя банковскую карту. Итак, ловите короткую шпаргалку со словами и фразами на тему семьи.
Это интересно История TransferGo: все началось с банковской ошибки
25 польских слов и фраз о семейном положении
- Парень – chłopak
- Девушка – dziewczyna
- Партнер – partner / partnerka
- Гражданское положение – stan cywilny
- Холост мужчина – kawaler
- Незамужняя девушка – panna
- Замужняя женщина – zameżna или méżatka
- Женат – żonaty
- Вдова / вдовец – wdowa / wdowiec
- Жениться – ożenić się
- Выйти замуж – wyjść za mąż
- Жених и невеста – narzeczony и narzeczona, а вместе они – narzeczeni
- Шлюб – ślub
- Развод – rozwód
- Разведенный / разведенная – rozwiedziony / rozwiedziona
- Свободные отношения – wolny związek
- Семейные отношения – stosunki rodzinne
- Незарегистрированный брак – konkubinat
- Сосед / соседка по комнате – konkubin / konkubina.