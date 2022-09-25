Сьогодні підкажемо, як говорити про свій сімейний стан польською мовою. З запитаннями такого роду ви можете стикнутися в Польщі при працевлаштуванні, заповнюючи анкету на документи, вирішуючи справи в адміністрації чи оформлюючи банківську картку. Тож ловіть коротку шпаргалку зі словами та фразами на тему сім'ї.

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25 польських слів та фраз про сімейний стан

Хлопець – chłopak

Дівчина – dziewczyna

Партнер / партнерка – partner / partnerka

Цивільний стан – stan cywilny

Неодружений чоловік – kawaler

Незаміжня дівчина – panna

Заміжня жінка – zamężna або mężatka

Одружений чоловік – żonaty

Вдова / вдівець – wdowa / wdowiec

Одружитися – ożenić się

Вийти заміж – wyjść za mąż

Наречений та наречена – narzeczony і narzeczona, а разом вони – narzeczeni

Шлюб – ślub

Розлучення – rozwód

Розлучений / розлучена – rozwiedziony / rozwiedziona

Вільні стосунки – wolny związek

Сімейні стосунки – stosunki rodzinne

Незареєстрований шлюб – konkubinat

Співмешканець / співмешканка – konkubin / konkubina.

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