Сьогодні підкажемо, як говорити про свій сімейний стан польською мовою. З запитаннями такого роду ви можете стикнутися в Польщі при працевлаштуванні, заповнюючи анкету на документи, вирішуючи справи в адміністрації чи оформлюючи банківську картку. Тож ловіть коротку шпаргалку зі словами та фразами на тему сім'ї.

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25 польських слів та фраз про сімейний стан

  • Хлопець – chłopak
  • Дівчина – dziewczyna
  • Партнер / партнерка – partner / partnerka
  • Цивільний стан – stan cywilny
  • Неодружений чоловік – kawaler
  • Незаміжня дівчина – panna
  • Заміжня жінка – zamężna або mężatka
  • Одружений чоловік – żonaty
  • Вдова / вдівець – wdowa / wdowiec
  • Одружитися – ożenić się
  • Вийти заміж – wyjść za mąż
  • Наречений та наречена – narzeczony і narzeczona, а разом вони – narzeczeni
  • Шлюб – ślub
  • Розлучення – rozwód
  • Розлучений / розлучена – rozwiedziony / rozwiedziona
  • Вільні стосунки – wolny związek
  • Сімейні стосунки – stosunki rodzinne
  • Незареєстрований шлюб – konkubinat
  • Співмешканець / співмешканка – konkubin / konkubina.

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