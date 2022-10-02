30+ польських слів та фраз, які знадобляться під час пошуку роботи в сусідній країні

18:28

Польща залишається популярним напрямком для трудової міграції серед українців. І хай там що, але для вдалої адаптації в країні потрібно хоча б поверхнево володіти місцевою мовою. Тож ловіть добірку з найголовнішими польськими словами для успішного працевлаштування.