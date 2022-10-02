30+ польських слів та фраз, які знадобляться під час пошуку роботи в сусідній країні

2 жовтня 2022 , 18:28
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Джерело:

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Польща залишається популярним напрямком для трудової міграції серед українців. І хай там що, але для вдалої адаптації в країні потрібно хоча б поверхнево володіти місцевою мовою. Тож ловіть добірку з найголовнішими польськими словами для успішного працевлаштування.

Так, ми продовжуємо допомагати з вивченням польської мови. Днями ми уже розповідали, як в Польщі правильно вказати в резюме про свій сімейний стан. А на цей раз ми підготували добірку слів та висловів, які допоможуть вам пройти співбесіду та отримати роботу.

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Слова для резюме

  • praca – робота
  • CV – резюме
  • dane osobowe – особисті дані
  • znajomość języków – знання мов
  • języki obce – іноземні мови
  • wykształcenie – освіта
  • osiągnięcia – досягнення
  • umiejętności – навички
  • zdjęcie – фотографія
  • certyfikat – сертифікат
  • zainteresowania – інтереси
  • list motywacyjny – мотиваційний лист
  • staż – стаж
  • praktyka – практика
  • rozmowa kwalifikacyjna – співбесіда.

Вислови для співбесіди

  • zezwolenie na pracę – дозвіл на роботу
  • doświadczenie zawodowe – досвід роботи
  • moje mocne i słabe strony – мої сильні і слабкі сторони
  • pensja – зарплата
  • wynagrodzenie – заробіток.

Питання, які вам можуть поставити на співбесіді

  • Proszę Pana / Pani opowiedzieć coś o sobie – Розкажіть мені, будь ласка, щось про себе
  • Jakie są Pana / Pani mocne / słabe strony – Які ваші сильні / слабкі сторони
  • Dlaczego Pan / Pani chce pracować na tym stanowisku – Чому ви хочете працювати на цій посаді
  • Dlaczego Pan / Pani zdecydował(a) się odpowiedzieć na naszą ofertę pracy – Чому ви вирішили відгукнутися на нашу пропозицію роботи
  • Dlaczego powinniśmy Pana / Pani zatrudnić – Чому ми маємо вас найняти.

Фрази для обговорення умов праці

  • oferty pracy – пропозиції роботи
  • stanowisko – робоче місце
  • ubezpieczenie zdrowotne – медичне страхування
  • zatrudnienie – працевлаштування
  • uwolnić się – звільнитися
  • rozwiązać umowę – розірвати угоду
  • okres próbny – випробувальний термін.

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Автор: Назарій Сорока