30+ польських слів та фраз, які знадобляться під час пошуку роботи в сусідній країні
2 жовтня 2022 , 18:28Читать новость на русском
Польща залишається популярним напрямком для трудової міграції серед українців. І хай там що, але для вдалої адаптації в країні потрібно хоча б поверхнево володіти місцевою мовою. Тож ловіть добірку з найголовнішими польськими словами для успішного працевлаштування.
Так, ми продовжуємо допомагати з вивченням польської мови. Днями ми уже розповідали, як в Польщі правильно вказати в резюме про свій сімейний стан. А на цей раз ми підготували добірку слів та висловів, які допоможуть вам пройти співбесіду та отримати роботу.
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Слова для резюме
- praca – робота
- CV – резюме
- dane osobowe – особисті дані
- znajomość języków – знання мов
- języki obce – іноземні мови
- wykształcenie – освіта
- osiągnięcia – досягнення
- umiejętności – навички
- zdjęcie – фотографія
- certyfikat – сертифікат
- zainteresowania – інтереси
- list motywacyjny – мотиваційний лист
- staż – стаж
- praktyka – практика
- rozmowa kwalifikacyjna – співбесіда.
Вислови для співбесіди
- zezwolenie na pracę – дозвіл на роботу
- doświadczenie zawodowe – досвід роботи
- moje mocne i słabe strony – мої сильні і слабкі сторони
- pensja – зарплата
- wynagrodzenie – заробіток.
Питання, які вам можуть поставити на співбесіді
- Proszę Pana / Pani opowiedzieć coś o sobie – Розкажіть мені, будь ласка, щось про себе
- Jakie są Pana / Pani mocne / słabe strony – Які ваші сильні / слабкі сторони
- Dlaczego Pan / Pani chce pracować na tym stanowisku – Чому ви хочете працювати на цій посаді
- Dlaczego Pan / Pani zdecydował(a) się odpowiedzieć na naszą ofertę pracy – Чому ви вирішили відгукнутися на нашу пропозицію роботи
- Dlaczego powinniśmy Pana / Pani zatrudnić – Чому ми маємо вас найняти.
Фрази для обговорення умов праці
- oferty pracy – пропозиції роботи
- stanowisko – робоче місце
- ubezpieczenie zdrowotne – медичне страхування
- zatrudnienie – працевлаштування
- uwolnić się – звільнитися
- rozwiązać umowę – розірвати угоду
- okres próbny – випробувальний термін.