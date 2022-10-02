Так, ми продовжуємо допомагати з вивченням польської мови. Днями ми уже розповідали, як в Польщі правильно вказати в резюме про свій сімейний стан. А на цей раз ми підготували добірку слів та висловів, які допоможуть вам пройти співбесіду та отримати роботу.

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Слова для резюме

praca – робота

CV – резюме

dane osobowe – особисті дані

znajomość języków – знання мов

języki obce – іноземні мови

wykształcenie – освіта

osiągnięcia – досягнення

umiejętności – навички

zdjęcie – фотографія

certyfikat – сертифікат

zainteresowania – інтереси

list motywacyjny – мотиваційний лист

staż – стаж

praktyka – практика

rozmowa kwalifikacyjna – співбесіда.

Вислови для співбесіди

zezwolenie na pracę – дозвіл на роботу

doświadczenie zawodowe – досвід роботи

moje mocne i słabe strony – мої сильні і слабкі сторони

pensja – зарплата

wynagrodzenie – заробіток.

Питання, які вам можуть поставити на співбесіді

Proszę Pana / Pani opowiedzieć coś o sobie – Розкажіть мені, будь ласка, щось про себе

Jakie są Pana / Pani mocne / słabe strony – Які ваші сильні / слабкі сторони

Dlaczego Pan / Pani chce pracować na tym stanowisku – Чому ви хочете працювати на цій посаді

Dlaczego Pan / Pani zdecydował(a) się odpowiedzieć na naszą ofertę pracy – Чому ви вирішили відгукнутися на нашу пропозицію роботи

Dlaczego powinniśmy Pana / Pani zatrudnić – Чому ми маємо вас найняти.

Фрази для обговорення умов праці

oferty pracy – пропозиції роботи

stanowisko – робоче місце

ubezpieczenie zdrowotne – медичне страхування

zatrudnienie – працевлаштування

uwolnić się – звільнитися

rozwiązać umowę – розірвати угоду

okres próbny – випробувальний термін.

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