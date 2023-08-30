Європейська авіакомпанія надає українцям 95% знижки на авіаквитки: куди можна полетіти
Джерело:Lowcost Avia
Finnair, відома фінська авіакомпанія, виступила з чудовою ініціативою, спрямованою на розширення підтримки українських біженців. Щоб полегшити їхній тягар подорожі, авіакомпанія пропонує надзвичайну знижку 95% на власні авіаквитки.
Знижка 95% для українців на авіаквитки Finnair
Цю щедру пропозицію можна використати в чотирьох відомих містах Європейського Союзу, що полегшує подорож до столиці Фінляндії – Гельсінкі. Які саме напрямки доступні для українців зі знижкою – дізнайтеся нижче!
Читайте також Велика авіакомпанія скасовує сотні рейсів з Польщі до Німеччини
Фінська авіакомпанія пропонує знижку 95% на авіаквитки в один бік з Варшави (за винятком рейсу AY1144), Кракова, Будапешта та Праги до Гельсінкі.
Знижка доступна з кодом UKRAINE95 на сайті Finnair.com для подорожі не пізніше 30 вересня 2023 року. Код на знижку потрібно ввести на головній сторінці сайту Finnair:
Код на знижку потрібно ввести на сторінці сайту / Скриншот з сайту Finnair
Тож основні деталі акції такі:
- знижка 95% діє до 30 вересня 2023 року;
- знижка діє на рейси з Варшави, Кракова, Будапешта та Праги до Гельсінкі;
- знижка доступна за промокодом UKRAINE95.
Придбати квитки можна на офіційному сайті авіакомпанії Finnair.com. Найдешевші квитки зі знижкою обійдуться у 70 – 100 злотих (від 16 євро). Лише на кілька злотих дорожче коштують квитки в тарифі Economy Classic з включеним реєстрованим багажем.
Варто зауважити, що до вартості квитків додаються аеропортові податки й збори.
Приклад застосування знижки на авіаквитки Краків – Гельсінкі / Скриншот з сайту Finnair
Останні новини авіації:
- Вже цієї осені ірландський лоукостер Ryanair запустить 7 нових напрямків. Перші рейси заплановані на жовтень-листопад. Європейський перевізник анонсував нові осінні напрямки з таких міст: Дублін, Марсель, Піза, Брюссель, Мадрид, Мілан та Порту. Серед нових маршрутів з'являться рейси до Йорданії, Естонії та Фінляндії.
- Ryanair скасовує рейси із польського аеропорту Модлін. Авіакомпанія змушена анулювати близько 140 вечірніх та нічних рейсів у вересні. В цей час у польському аеропорту Варшава-Модлін будуть міняти освітлення на злітній смузі.
- Експерти Avianews проаналізували, який лоукостер насправді дешевший – Ryanair чи Wizz Air. Вони порівняли середні ціни на квитки і додаткові послуги. Що вийшло – читайте за посиланням.
- Авіакомпанія Ryanair продовжує збільшувати кількість власних напрямків. Цього разу лоукостер планує запустити 5 свіжих рейсів на жовтень – листопад 2023 року.
- Нідерландська авіакомпанія Coredon представила захопливе доповнення до своїх послуг. Починаючи з листопада цього року, пасажири рейсу Амстердам-Кюрасао матимуть унікальну можливість забронювати місце в секції "Тільки для дорослих" літака.
- Надзвичайна ситуація сталася в аеропорту Варшави. Чоловік намагався провезти зброю з України. Через це евакуювали весь аеропорт.
- Також у польському аеропорту Шопена з'явилися капсули для сну. Якщо у пасажирів довга пересадка, можна відпочити й солодко поспати прямо в аеропорту.