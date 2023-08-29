Порушник прямував з України до Дубая. Чоловік збирався летіти через варшавський аеропорт Шопена. Але служба безпеки аеропорту його не пропустила через небезпечний багаж.

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Небезпечний вантаж

Чоловік намагався провезти у своєму багажі гранату і чотири патрони. Він не українець за національністю, а є громадянином Південно-Африканської Республіки. Але приїхав він з території України.

Під час огляду ручної поклажі, у пасажира виявили у сумці 4 набої. Це стало приводом повністю оглянути його багаж. І тут працівники аеропорту виявили ще більший сюрприз – бойову гранату.

Така "‎знахідка" змусила охоронців терміново оголосити евакуацію всього терміналу вильоту. З приміщення аеропорту Шопена вивели понад 400 людей. Піротехніки перевірили вибуховий пристрій. А вже за годину ситуація нормалізувалась і всі пасажири змогли продовжити свої подорожі.

Самого громадянина ПАР, який хотів перевезти небезпечний вантаж – затримали прикордонники. Найближчим часом його мають доставити до суду.

Нагадаємо, аеропорт Шопена в Варшаві, з якого евакуювали людей через гранату в багажі, є найбільшим міжнародним аеропортом у Польщі.

Ще один польський аеропорт евакуювали через українку

Цього літа українка спричинила справжній хаос в аеропорту польського міста Лодзь. Здавалося б, вчинок зовсім невинний, але довелось вивести з приміщення всіх людей і затримати рейси.

60-річна українка летіла до Лондона через Польщу. І мала тривалу пересадку, тому вирішила поїхати в місто, щоб не нудьгувати в аеропорту. Вона мала з собою валізу, яку не захотіла здати до камери схову, але і не хотіла брати її з собою на прогулянку. Тому просто заховала її у вбиральні.

Це помітили працівники служби безпеки. За правилами, залишати речі без нагляду в аеропорту суворо заборонено. Тому довелося викликати саперів і евакуювати всіх пасажирів.

Зрештою жінку покарали на 500 злотих. Вона намагалась виправдатися, що просто не знала, що залишати валізи без нагляду не можна.