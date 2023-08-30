Скидка 95% для украинцев на авиабилеты Finnair

Это щедрое предложение можно использовать в четырех известных городах Европейского Союза, что облегчает путешествие в столицу Финляндии. Хельсинки. Какие направления доступны для украинцев со скидкой – узнайте ниже!

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Финская авиакомпания предлагает скидку 95% на авиабилеты в одну сторону из Варшавы (за исключением рейса AY1144), Кракова, Будапешта да Праги в Хельсинки.

Скидка доступна с кодом UKRAINE95 на сайте Finnair.com для поездки не позднее 30 сентября 2023 года. Код на скидку нужно ввести на главной странице сайта Finnair:

Код на скидку нужно ввести на странице сайта / Скриншот с сайта Finnair

Так, основные детали акции таковы:

скидка 95% действует по 30 сентября 2023 года;

скидка действует на рейсы из Варшавы, Кракова, Будапешта и Праги в Хельсинки;

скидка доступна по промокоду UKRAINE95.

Купить билеты можно на официальном сайте авиакомпании Finnair.com. Самые дешевые билеты со скидкой обойдутся в 70 – 100 злотых (от 16 евро). Только на несколько злотых дороже стоят билеты в тарифе Economy Classic с включенным регистрируемым багажом.

Стоит отметить, что к стоимости билетов прибавляются аэропортовые налоги и сборы.

Пример применения скидки на авиабилеты Краков – Хельсинки / Скриншот с сайта Finnair

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