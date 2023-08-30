Скидка 95% для украинцев на авиабилеты Finnair
Это щедрое предложение можно использовать в четырех известных городах Европейского Союза, что облегчает путешествие в столицу Финляндии. Хельсинки. Какие направления доступны для украинцев со скидкой – узнайте ниже!
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Финская авиакомпания предлагает скидку 95% на авиабилеты в одну сторону из Варшавы (за исключением рейса AY1144), Кракова, Будапешта да Праги в Хельсинки.
Скидка доступна с кодом UKRAINE95 на сайте Finnair.com для поездки не позднее 30 сентября 2023 года. Код на скидку нужно ввести на главной странице сайта Finnair:
Код на скидку нужно ввести на странице сайта / Скриншот с сайта Finnair
Так, основные детали акции таковы:
- скидка 95% действует по 30 сентября 2023 года;
- скидка действует на рейсы из Варшавы, Кракова, Будапешта и Праги в Хельсинки;
- скидка доступна по промокоду UKRAINE95.
Купить билеты можно на официальном сайте авиакомпании Finnair.com. Самые дешевые билеты со скидкой обойдутся в 70 – 100 злотых (от 16 евро). Только на несколько злотых дороже стоят билеты в тарифе Economy Classic с включенным регистрируемым багажом.
Стоит отметить, что к стоимости билетов прибавляются аэропортовые налоги и сборы.
Пример применения скидки на авиабилеты Краков – Хельсинки / Скриншот с сайта Finnair
Последние новости авиации:
- Уже этой осенью ирландский лоукостер Ryanair запустит 7 новых направлений. Первые рейсы запланированы на октябрь-ноябрь. Европейский перевозчик анонсировал новые осенние направления из таких городов: Дублин, Марсель, Пиза, Брюссель, Мадрид, Милан и Порту. Среди новых маршрутов появятся рейсы в Иорданию, Эстонию и Финляндию.
- Ryanair отменяет рейсы из польского аэропорта Модлин. Авиакомпания вынуждена аннулировать около 140 вечерних и ночных рейсов в сентябре. В это время в польском аэропорту Варшава-Модлин будут менять освещение на взлетной полосе.
- Эксперты Avianews проанализировали, какой лоукостер действительно дешевле – Ryanair или Wizz Air. Они сравнили средние цены на билеты и дополнительные услуги. Что получилось – читайте по ссылке.
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- Нидерландская авиакомпания Coredon представила увлекательное дополнение к своим услугам. Начиная с ноября этого года, пассажиры рейса Амстердам-Кюрасао получат уникальную возможность забронировать место в секции "Только для взрослых" самолета.
- Чрезвычайная ситуация произошла в аэропорту Варшавы. Мужчина пытался провезти оружие из Украины. Из-за этого эвакуировали весь аэропорт.
- Также в польском аэропорту Шопена появились капсулы для сна. Если у пассажиров длинная пересадка, можно отдохнуть и сладко поспать прямо в аэропорту.