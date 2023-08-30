Знижка 95% для українців на авіаквитки Finnair

Цю щедру пропозицію можна використати в чотирьох відомих містах Європейського Союзу, що полегшує подорож до столиці Фінляндії – Гельсінкі. Які саме напрямки доступні для українців зі знижкою – дізнайтеся нижче!

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Фінська авіакомпанія пропонує знижку 95% на авіаквитки в один бік з Варшави (за винятком рейсу AY1144), Кракова, Будапешта та Праги до Гельсінкі.

Знижка доступна з кодом UKRAINE95 на сайті Finnair.com для подорожі не пізніше 30 вересня 2023 року. Код на знижку потрібно ввести на головній сторінці сайту Finnair:

Код на знижку потрібно ввести на сторінці сайту / Скриншот з сайту Finnair

Тож основні деталі акції такі:

знижка 95% діє до 30 вересня 2023 року;

знижка діє на рейси з Варшави, Кракова, Будапешта та Праги до Гельсінкі;

знижка доступна за промокодом UKRAINE95.

Придбати квитки можна на офіційному сайті авіакомпанії Finnair.com. Найдешевші квитки зі знижкою обійдуться у 70 – 100 злотих (від 16 євро). Лише на кілька злотих дорожче коштують квитки в тарифі Economy Classic з включеним реєстрованим багажем.

Варто зауважити, що до вартості квитків додаються аеропортові податки й збори.

Приклад застосування знижки на авіаквитки Краків – Гельсінкі / Скриншот з сайту Finnair

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