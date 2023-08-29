Потужний авіаперевізник Lufthansa скасує понад 550 рейсів із польських аеропортів. Такі зміни компанія ухвалила на період з 29 жовтня 2023 року до 30 березня 2024 року. До яких міст тепер літатимуть рідше – дізнаєтесь далі.

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Масштабне скорочення перельотів

Німецька авіакомпанія восени та взимку скоротить рейси із семи польських аеропортів: Варшави, Кракова, Познані, Вроцлава, Жешува, Гданська та Катовіце. Найбільшу кількість рейсів скасують до Мюнхена (понад 100) та Франкфурта-на-Майні (450 рейсів).

Найбільше сполучень із Франкфуртом втратить аеропорт Вроцлава – 164 рейси. Також їх стане на 116 менше з аеропорту Катовіце та на 89 – з Варшави.

Долетіти з Польщі до Мюнхена також буде складніше. З аеропорту Кракова скасують 50 рейсів, а з Варшави приберуть 31 сполучення.

Раніше німецький авіаперевізник анонсував плани скоротити 12 тисяч рейсів за різними напрямками на осінньо-зимовий період. Зрештою кількість сполучень зменшили на 13%.

У компанії не повідомляють причини такого різкого скорочення кількості рейсів. Та експерти пов'язують це з нестабільною ситуацією на авіаринку, економічними прогнозами та зміною тенденцій зимових подорожей.

Ryanair скасовує рейси з аеропорту Модлін

Лоукостер змушений анулювати близько 140 вечірніх та нічних рейсів у вересні. В цей час у польському аеропорту Варшава-Модлін будуть міняти освітлення на злітній смузі. Летовище буде закрите для пасажирів з вечора до ранку.

Томаш Шимчак, директор аеропорту Модлін, розповів, що освітлення на злітно-посадковій смузі будуть заміняти щоночі з 11 по 21 вересня. У цей період з 20:00 до 5:30 ранку аеропорт не буде приймати пасажирів.