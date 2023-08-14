Популярний європейський перевізник Ryanair анонсував нові осінні напрямки з таких міст: Дублін, Марсель, Піза, Брюссель, Мадрид, Мілан та Порту. Серед нових маршрутів з'являться рейси до Йорданії, Естонії та Фінляндії.

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Нові осінні рейси Ryanair:

Дублін (Ірландія) – Таллінн (Естонія) з 30 жовтня, 2 рази на тиждень;

Марсель (Франція) – Амман (Йорданія) з 30 жовтня, 2 рази на тиждень;

Піза (Італія) – Амман (Йорданія) з 31 жовтня, 2 рази на тиждень;

Брюссель Шарлеруа (Бельгія) – Амман (Йорданія) з 1 листопада, 2 рази на тиждень;

Мадрид (Іспанія) – Акаба (Йорданія) з 2 листопада, 1 раз на тиждень;

Мілан Бергамо (Італія) – Рованіємі (Фінляндія) з 4 листопада, 2 рази на тиждень;

Порту (Португалія) – Піза (Італія) – з 31 жовтня, 3 рази на тиждень.

Деталі про наявність квитків і ціни дивіться на офіційному сайті Ryanair.

Ryanair скасовує рейси з аеропорту Модлін

Лоукостер змушений анулювати близько 140 вечірніх та нічних рейсів у вересні. В цей час у польському аеропорту Варшава-Модлін будуть міняти освітлення на злітній смузі. Летовище буде закрите для пасажирів з вечора до ранку.

Томаш Шимчак, директор аеропорту Модлін, розповів, що освітлення на злітно-посадковій смузі будуть заміняти щоночі з 11 по 21 вересня. У цей період з 20:00 до 5:30 ранку аеропорт не буде приймати пасажирів.