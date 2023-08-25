Зона для сну доступна для всіх пасажирів, які мають транзит через польську столицю, а також для тих, хто вилітає з Варшави до країн за межами Шенгенської зони.

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Майже ліжко

Капсули підійдуть для людей будь-якого зросту: вони по 220 сантиметрів завдовжки. Також місце для відпочинку оснащене зручним матрацом для комфорту пасажирів. Також вам запропонують пов'язки для сну, беруші, капці, подушку та плед – словом, все, що тільки можна бажати для гарного відпочинку.

Під капсулою розташували спеціальний відділ для вашого багажу. Також для тих, хто орендує капсулу для сну на цілу ніч, дозволять безкоштовно скористатись кріслом для масажу.

Зона для сну та масажу / Фото Lotnisko Chopina

Локація для сну знаходиться в аеропорту Шопена біля автобусних гейтів 2N/3N. Вона працює з 19:00 до 07:00. Але в майбутньому послугу планують надавати цілодобово.

Єдиний недолік таких капсул – вартість. Коштує такий відпочинок чимало. Одна година – 60 злотих, дві – 110 злотих. А кожна наступна година – по 40 злотих. Користувачі коментують допис від аеропорту так: "‎Ідея – супер, але ціни – космос".

Заборонені речі з ручної поклажі тепер не викидають

Тут же, в аеропорту Шопена у Варшаві, з'явилась унікальна послуга. Ті речі, які у людей раніше відбирали на контролі з ручної поклажі, тепер не викидають. Їх можна просто надіслати на свою домашню адресу. Тому вам більше не буде шкода викидати дорогий крем або улюблені парфуми.

Спеціальний поштомат розташований у зоні прискореного огляду Fast Track. Далі потрібно показати співробітнику служби безпеки той предмет, який потрібно відправити додому. Коли працівник аеропорту дозволить передати вантаж, пасажир обирає розмір коробки і залишає свій пакунок. Ваші речі доставлять у зручний поштомат біля дому або прямо під двері.