Wizz Air відкрила два нових рейси: звідки й куди полетить

Угорська бюджетна авіакомпанія Wizz Air продовжує розширяти власну мережу пасажирських перевезень. Цього разу планує два нові напрямки з Європи в Єгипет.

Так, лоукостер полетить з Італії та Угорщини в Єгипет. Що відомо про нові напрямки – далі у матеріалі.

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Деталі нових рейсів Wizz Air:

Будапешт – Каїр (Сфінкс): з 31 жовтня 2023 року, тричі на тиждень;

з 31 жовтня 2023 року, тричі на тиждень; Мілан (Мальпенса) – Хургада: з 31 жовтня 2023 року, двічі на тиждень.

Квитки на нові напрямки можна купити на офіційному сайті Wizzair.com. Для пошуку квитків зручно користуватися календарем цін на місяць від Wizz Air. Також можете скористатися зручним пошуковим агрегатором kiwi.com.

Приклад бронювання Будапешт – Каїр / Скриншот з сайту Wizz Air

Приклад бронювання Мілан – Хургада / Скриншот з сайту Wizz Air

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