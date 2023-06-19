Wizz Air відкрила два нових рейси: звідки й куди полетить
19 червня 2023, 18:10Читать новость на русском
Джерело:Lowcost Avia
Угорська бюджетна авіакомпанія Wizz Air продовжує розширяти власну мережу пасажирських перевезень. Цього разу планує два нові напрямки з Європи в Єгипет.
Так, лоукостер полетить з Італії та Угорщини в Єгипет. Що відомо про нові напрямки – далі у матеріалі.
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Деталі нових рейсів Wizz Air:
- Будапешт – Каїр (Сфінкс): з 31 жовтня 2023 року, тричі на тиждень;
- Мілан (Мальпенса) – Хургада: з 31 жовтня 2023 року, двічі на тиждень.
Квитки на нові напрямки можна купити на офіційному сайті Wizzair.com. Для пошуку квитків зручно користуватися календарем цін на місяць від Wizz Air. Також можете скористатися зручним пошуковим агрегатором kiwi.com.
Приклад бронювання Будапешт – Каїр / Скриншот з сайту Wizz Air
Приклад бронювання Мілан – Хургада / Скриншот з сайту Wizz Air
Останні новини Wizz Air:
- Wizz Air змінює умови безкоштовної реєстрації: тепер у пасажирів з найдешевшими квитками буде менше часу, щоб отримати посадковий талон. Онлайн-реєстрація на рейс буде доступна за 24 години до вильоту.
- Авіакомпанія вводить підписку на квитки. З пропозицією Wizz Multipass можна пів року літати раз на місяць за фіксованою ціною. Підписка поки доступна для міжнародних рейсів з Польщі та внутрішніх рейсів по Італії.
- Лоукостер Wizz Air відкрив продаж квитків на 9 нових рейсів з Польщі. Доступні напрямки до міст Іспанії, Данії та Марокко. Запуск нових рейсів заплановано у період з жовтня до грудня 2023 року, але квитки можна купувати вже зараз;
- Також перевізник планує додати аж 10 нових сполучень на зимовий період навігації 2023 – 2024;
- Цього року популярний лоукостер Wizz Air в середньому отримував із кожного пасажира по 39,7 євро за квиток в один бік. Таку цифру отримали експерти, які проаналізували фінансовий звіт компанії.