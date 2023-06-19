Так, лоукостер улетит из Италии и Венгрии в Египет. Что известно о новых направлениях – далее в материале.
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Детали новых рейсов Wizz Air:
- Будапешт – Каир (Сфинкс): с 31 октября 2023, трижды в неделю;
- Милан (Мальпенса) – Хургада: с 31 октября 2023, дважды в неделю.
Билеты на новые направления можно купить на официальном сайте Wizzair.com. Для поиска билетов удобно пользоваться календарем цен в месяц от Wizz Air. Также можно воспользоваться удобным поисковиком kiwi.com.
Пример бронирования Будапешт – Каир / Скриншот с сайта Wizz Air
Пример бронирования Милан – Хургада / Скриншот с сайта Wizz Air
Последние новости Wizz Air:
- Wizz Air меняет условия бесплатной регистрации: теперь у пассажиров с самыми дешевыми билетами будет меньше времени, чтобы получить посадочный талон. Онлайн-регистрация на рейс будет доступна за 24 часа до вылета.
- Авиакомпания вводит подписку на билеты. С предложением Wizz Multipass можно полгода летать раз в месяц по фиксированной цене. Подписка пока доступна для международных рейсов из Польши и внутренних рейсов по Италии.
- Лоукостер Wizz Air открыл продажу билетов на 9 новых рейсов из Польши. Доступные направления в городах Испании, Дании и Марокко. Запуск новых рейсов запланирован в период с октября по декабрь 2023, но билеты можно покупать уже сейчас;
- Также перевозчик планирует добавить 10 новых сочетаний на зимний период навигации 2023 – 2024;
- В этом году популярен лоукостер Wizz Air в среднем получал с каждого пассажира по 39,7 евро за билет в одну сторону. Такую цифру получили эксперты, проанализировавшие финансовый отчет компании.