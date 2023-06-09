Загальний дохід бюджетної авіакомпанії Wizz Air у 2022 – 2023 році становить 3,9 мільярдів євро. З цієї суми пасажири заплатили 2,03 мільярда євро за квитки та 1,87 мільярда євро за додаткові послуги. До них зазвичай входять пріоритетна посадка, багаж та вибір місця в літаку.

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Середні витрати пасажирів

Експерти провели аналіз фінансової звітності лоукостера за рік (з 1 квітня 2022 року до 31 березня 2023 року). За їхніми підрахунками, середні витрати пасажирів Wizz Air були такими:

39,7 євро – середня вартість квитка в один бік;

– середня вартість квитка в один бік; 36,6 євро – середня вартість послуг на одному рейсі.

Виходить, що Wizz Air отримував у середньому з кожного пасажира по 76,3 євро за переліт в один бік.

Але ці показники не означають, що компанія змогла вийти на прибуток. Навпаки, цього фінансового року Wizz Air зафіксував збитки на суму 535,1 мільйона євро. Лоукостер сподівається "‎вийти в плюс" вже у 2024 році, коли частка виконання рейсів зросте і продуктивність буде приносити більший прибуток.

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